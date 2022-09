Sassari: la città dimenticata, intervento di Desirè Manca (M5S)

“Il divario tra Nord e Sud dell’isola, in termini di servizi e di stanziamento di fondi, anziché diminuire aumenta ogni giorno che passa, ed è sempre più evidente.

La città di Sassari e il territorio del Nord Sardegna non possono reggere ancora per molto in queste condizioni di incuria, solitudine e impotenza”.

“Una città abbandonata dalle istituzioni, confinata in una posizione di secondo piano, paralizzata in una situazione di desolazione cristallizzata ormai da anni.

Viviamo in una Sardegna a due velocità, in una Sardegna con territori di Serie A e di Serie B, in uno scenario sempre più divisivo, in cui le città di Nuoro e Oristano vedono i propri ospedali ridotti sempre più a scatole vuote.

Attualmente, l’incomprensibile tendenza, è quella di concentrare il maggior numero di pazienti negli unici due poli sanitari rimasti, quelli di Sassari e Cagliari senza che si consideri, però, che il territorio sassarese non è assolutamente in grado di reggere numeri così importanti poiché privo delle condizioni strutturali e soprattutto di personale medico e infermieristico per poter curare i pazienti provenienti da gran parte dell’ Isola”.

“A tal proposito non possiamo dimenticare che Sassari è l’unica città sarda in cui non esiste un hospice dedicato al ricovero dei pazienti terminali;

pazienti che, in fin di vita, si trovano costretti ad essere ospitati in altri reparti, inadeguati e sempre più affollati che non garantiscono la dignità a chi sta vivendo i momenti più dolorosi della propria esistenza”.

“La tutela dei diritti dei malati del Nord Sardegna non rientra affatto tra i temi che stanno a cuore alla Giunta della Regione Sardegna, nonostante i proclami del Presidente e dell’assessore alla Sanità.