Sassari: il voto nelle strutture Aou

Domenica 25 settembre le persone ricoverate al S.S. Annunziata e alle cliniche di viale San Pietro potranno votare per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

Sassari: il voto nelle strutture Aou. Domenica 25 settembre si va al voto per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e anche i pazienti ricoverati nelle strutture dell’Aou di Sassari potranno votare.

Come per ogni appuntamento elettorale, l’azienda ospedaliero universitaria allestirà due seggi elettorali: uno all’ospedale Santissima Annunziata nella sala riunioni del settimo piano e uno alle cliniche di viale San Pietro nel piano terra del palazzo Clemente, presso la sala d’aspetto della Radiologia.

Sarà presente anche un seggio speciale dedicato a quei pazienti impossibilitati a recarsi al seggio fisso, un seggio itinerante grazie al quale i pazienti potranno votare direttamente nel reparto in cui sono ricoverati.

Per votare è necessaria un’autorizzazione specifica rilasciata dal comune di residenza che deve essere richiesta al comune entro giovedì 22 settembre.

Il modulo, disponibile in ogni reparto, dovrà essere compilato a cura del paziente e il personale del reparto provvederà successivamente all’invio agli uffici comunali competenti.

Il paziente, al momento del voto, dovrà consegnare al seggio elettorale l’autorizzazione rilasciata dal comune, insieme alla carta d’identità e alla tessera elettorale.

Nella sede della Direzione medica di presidio, ubicata al terzo piano di palazzo Rosa in via Monte Grappa, sarà attivato l’ufficio elettorale per le eventuali informazioni.