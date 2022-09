Sarroch Festival: ultimi appuntamenti

SARROCHART FESTIVAL – ULTIMI APPUNTAMENTI VENERDI’ 23 E SABATO 24 SETTEMBRE

Cala il sipario a Sarroch sulla prima edizione di

“SarrochArt 2022 – Festival delle Arti Visive”,

promossa dal Comune, con il sostegno della Fondazione di Sardegna e della RAS – Assessorato P.I. BB. CC., organizzato dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo in collaborazione con la Pro Loco di Sarroch. Il 23 e 24 settembre, presso Villa Siotto, sono previste le giornate conclusive della rassegna iniziata lo scorso maggio.

Si parte venerdì, dalle 16.30 alle 20.30, con il laboratorio di cucito creativo “Primi punti”: riservato ai bambini dai 4 ai 7 anni, che prosegue anche il giorno successivo, dalle 15.00 alle 18, rivolto in questo caso alla fascia d’età dagli 8 anni in su.

Clou della giornata conclusiva, sarà l’evento “Moda a calici in Villa”;

che prevede alle 21.00 una sfilata di moda presentata da Claudia Ottavia e curata in collaborazione con Eliana abbigliamento, attività commerciale locale.

A fare da anteprima all’evento sarà, a partire dalle 19, un momento dedicato alla degustazione enogastronomica con i prodotti delle migliori cantine sarde e cibo locale, il tutto accompagnato da un sottofondo musicale.

DICHIARAZIONI.

L’assessora comunale alla cultura Rebecca Scano afferma che

«per l’ultimo appuntamento di SarrochArt abbiamo pensato di accogliere le vibes autunnali, con un connubio tra vino e moda.

L’organizzazione –

spiega –

sarà la stessa delle precedenti arti, quindi una parte laboratoriale dedicata ai bambini e una parte di intrattenimento, con la sfilata accompagnata dalle degustazioni di vini di una decina di cantine da tutta la Sardegna.

L’obiettivo è quello di avvicinare la comunità all’arte della moda offrendole un momento di condivisione e svago.

In chiusura della prima edizione del festival non possiamo che ringraziare Enti locali e la fondazione di Sardegna per il supporto ricevuto, ma anche e soprattutto- conclude – tutte le associazioni locali che con entusiasmo hanno aderito al progetto ed hanno contribuito alla sua realizzazione».