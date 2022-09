Sardinan Summer School: iscrizioni entro domani per la quinta edizione

Cooperazione internazionale e progettazione Europea. È questo il tema al centro della quinta edizione della Sardinian Summer School per ragazzi tra i 18 e i 32 anni organizzata da Ipsia Sardegna in collaborazione con Acli Provinciali di Cagliari, il CREI, i Giovani delle Acli di Cagliari e cofinanziata dalla Fondazione di Sardegna. Le iscrizioni sono aperte sino al prossimo venerdì 30 settembre, la partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati.

«Invitiamo in particolar modo i giovani sardi a non lasciarsi sfuggire l’occasione di partecipare – spiega la presidente di Ipsia Benedetta Iannelli –, non solo per conoscere i loro pari che arriveranno dal resto da altri Paesi, ma anche per prendere parte alle attività di gruppo, ai seminari e ai workshop tenuti da esperti dei settori della cooperazione e della progettazione europea».