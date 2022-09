Sardegna, resoconto giornaliero incendi: a San Teodoro il rogo di maggior gravità

Su un totale di quattro incendi divampati in data 29 settembre sul territorio regionale, se ne segnala uno per la cui soppressione il Corpo forestale ha fatto ricorso ai mezzi aerei del sistema regionale antincendio

Seppur in misura drasticamente inferiore rispetto ai picchi raggiunti nei mesi estivi, i roghi continuano – oltre che a deturpare il territorio – ad essere al centro della cronaca della Sardegna. Il Corpo Forestale, attraverso il proprio bollettino quotidiano, ha reso noto che tra gli incendi divampati in data odierna, quello di maggior rilevanza si è verificato a San Teodoro, per la precisione nella località agreste di “Lu Casteddu”.

Le fiamme hanno inghiottito un ettaro di incolti. Fondamentale per evitare danni ben più ingenti è stato il tempestivo intervento della Stazione del Corpo Forestale di Siniscola, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del Alà dei Sardi. Sul posto hanno fornito il proprio supporto anche una squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Torpè e una di volontari delle associazioni di Torpè.