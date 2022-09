Sardegna, incendi: cinque ettari di bosco di sughera inghiottiti dalle fiamme a Fluminimaggiore

Su un totale di undici incendi verificatisi in data 5 settembre sul territorio regionale, se ne segnalano tre per la cui soppressione il Corpo forestale ha fatto ricorso ai mezzi aerei del sistema regionale antincendio

Nella provincia del Sud Sardegna sono divampati due dei tre incendi di maggior gravità: i territori vittime della forza distruttrice delle fiamme sono stati, per la precisione, Arbus e Fluminimaggiore.

Nel primo comune menzionato, in località “R. Baratzu”, si è sviluppato un rogo che ha percorso una superficie di circa 5 ettari di bosco di sughera. Lo spegnimento è stato coordinato dalla Stazione del Corpo Forestale di Guspini, coadiuvata dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Marganai, Fenosu e Villasalto e del Gruppo GAUF di Cagliari. In supporto sono inoltre intervenute le squadre dell’Agenzia Forestas del cantiere di Gonnosfanadiga e del cantiere di Guspini. Prezioso anche il supporto di due Canadair provenienti da Olbia.

A Fluminimaggiore, è stata invece teatro di un incendio che ha inghiottito circa 2000 m² di incolto e stoppie la località conosciuta con la denominazione di “Riu Mannu”. Le operazioni di spegnimento hanno tenuto impegnato il personale del Corpo Forestale per poco più di due ore e mezza (dalle 11.37 alle 14.15): a coordinarle la Stazione del Corpo Forestale di Fluminimaggiore con l’ausilio del personale dell’Agenzia Forestas del cantiere di Buggerru e del personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Marganai.

Riguardo il terzo incendio di maggior gravità menzionato all’inizio del riepilogo giornaliero, nel momento in cui scriviamo (ore 19.20) le informazioni risultano parziali in quanto sono ancora in corso le operazioni di spegnimento.

Il comune interessato è sito in provincia di Sassari, nella regione storica del Goceano. Stiamo parlando di Burgos e ancor più nello specifico della località “Castello di Burgos”. Sul posto la Stazione del Corpo Forestale di Bono. A coadiuvarla vi è il personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Anella. Stanno inoltre garantendo il proprio supporto una squadra dell’Agenzia Forestas di Burgos e i barracelli di Esporlatu.

