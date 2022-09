Sardegna, resoconto giornaliero incendi: Budoni piange quattro ettari di pascolo alberato

Su un totale di quattro incendi verificatisi in data 7 settembre sul territorio regionale, se ne segnalano due per la cui soppressione il Corpo forestale ha fatto ricorso ai mezzi aerei del sistema regionale antincendio

Tra gli incendi divampati nella giornata odierna, si “guadagna” la copertina quello che a Budoni (SS), precisamente in località “Muriscovo”, ha inghiottito circa quattro ettari di pascolo alberato. Provvidenziale, per evitare danni peggiori, è stato l’intervento della Stazione del Corpo Forestale di Siniscola, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Alà dei Sardi e Farcana. In supporto sono giunte anche quattro squadre dell’Agenzia Forestas, due dei Vigili del Fuoco (di Nuoro e Siniscola) e una di volontari delle associazioni di Torpè.

Anche a Sardara (località “Lascineddus”), è stato necessario l’intervento dei mezzi aerei del sistema regionale antincendio, per la precisione si è fatto ricorso a un elicottero proveniente dalla base del CFVA di Villasalto. Nel momento in cui scriviamo (ore 18.40), risultano ancora in corso le operazioni di spegnimento. A coordinarle la Stazione del Corpo Forestale di Sanluri.

