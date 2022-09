Sardegna, incendi: aree agricole inghiottite dalle fiamme a Zeddiani

Su un totale di ventuno incendi verificatisi in data 19 settembre sul territorio regionale, se ne segnala uno per la cui soppressione il Corpo forestale ha fatto ricorso ai mezzi aerei del sistema regionale antincendio

Nonostante l’estate sia ormai a un passo dall’arrivederci, in Sardegna non accennano a diminuire gli incendi: tra i ventuno registrati nella giornata odierna, quello di maggior gravità è divampato in provincia di Oristano, per la precisione nelle campagne di Zeddiani (località “Sippoi”).

L’incendio, in corso nei momenti in cui scriviamo (ore 18.40), sta interessando aree agricole. Lo spegnimento è coordinato dalla Stazione del Corpo Forestale di Oristano, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Fenosu e dal personale del nucleo GAUF di Oristano. Sta intervenendo inoltre una squadra Agenzia Forestas del cantiere di Zeddiani e una dei Vigili del Fuoco di Oristano.

