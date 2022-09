Salvini “Mai preso soldi dalla Russia, fake news”

ROMA (ITALPRESS) – “Mai chiesto e mai preso soldi, rubli, euro o dollari dalla Russia…strano che ogni volta a 10 giorni dal voto arrivino queste fake news. Altro paio di maniche è lavorare per la pace ma non perchè qualcuno mi paga. Se qualcuno ha preso i soldi lo dica”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Rtl 102.5. “Se fai una denuncia dici chi, cosa e quando, mi sembra che qualcuno, soprattutto a sinistra, usa questo per non parlare di Italia e di bollette che sono la priorità”, ha aggiunto.

Foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).