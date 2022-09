Sabato 24 incendi in Sardegna: spegnimenti coordinati dal Corpo Forestale

Sabato 24 incendi in Sardegna, si segnalano 9 incendi, per la soppressione dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche i mezzi aerei del Corpo forestale.

1 – – Incendio in agro del Comune di Pattada, località ” Malzanitu”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Pattada , coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Anela. Sono intervenute olte alle componenti del Corpo Forestale, alcune squadre del sistema regionale antincendi . Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 13:01.

2 – Incendio in agro del Comune di Berchidda, località ” Sa Segada”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Berchidda, viste le condizioni meteo, inizialmente per il forte vento, gli elicotteri regionali non hanno potuto operare, sono intervenuti due canadair provenienti da Olbia e da Ciampino, solo nel pomeriggio è potuto intervenire l’elicottero regionale proveniente dalla base di Limbara . Sono intervenute olte alle componenti del Corpo Forestale di Berchidda e Oschiri, le squadre di Forestas di Berchidda, Oschiri e Telpio P., i barracelli di Berchidda e di Loiri porto San Paolo, i VVF di Olbia e Sassari e i volontari di Olbia Gaia 2. Le operazioni di spegnimento non sono ancora concluse.

3 – Incendio in agro del Comune di Burgos, località ” Mandronaghe”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bono, viste le condizioni meteo, forte vento, gli elicotteri regionale non hanno potuto operare, sono intervenuti due canadair provenienti da Olbia e da Ciampino, solo nel pomeriggio sono intervenuti gli elicotteri regionali provenienti dalle basi di Anela e Ala dei Sardi . Sono intervenute olte alle componenti del Corpo Forestale di Bono, alcune squadre del sistema regionale antincendi. Le operazioni di spegnimento non sono ancora concluse

4 – Incendio in agro del Comune di Decimoputzu, località ” Riu Serra Gureu”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Capoterra, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Pula. Sono intervenute olte alle componenti del Corpo Forestale di Capoterra, i VVF e i volontari di Decimomannu “Terrarubia”. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 14:59.

5 – Incendio in agro del Comune di Nuoro, località ” P.ta Marreri”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Nuoro, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Farcana e un canadair proveniente da Olbia. Sono intervenute olte alle componenti del Corpo Forestale del GAUF di Nuoro, le squadre di Forestas di Nuoro e Gavoi . Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 15:58.

6 – Incendio in agro del Comune di Fonni, località ” N.ghe Nole”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Gavoi, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Sorgono e San Cosimo e due canadair proveniente da Olbia. Sono intervenute olte alle componenti del Corpo Forestale di Gavoi e Tonara, le squadre di Forestas di Fonni, Orgosolo e Desulo . Le operazioni di spegnimento non sono ancora concluse.

7 – Incendio in agro del Comune di Muravera località ” Torre dieci cavalli”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Muravera, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Villasalto. Sono intervenute olte alle componenti del Corpo Forestale di Muravera, alcune le squadre di Forestas di Muravera,. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17:11

8 – Incendio in agro del Comune di Villasalto, località ” Su Muristene”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di San Nicolò Gerrei, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Pula. Sono intervenute olte alle componenti del Corpo Forestale di San Nicolò Gerrei, alcune le squadre di Forestas di San Nicolò Gerrei e Villasalto,. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17:22

9 – Incendio in agro del Comune di Arbus, località ” M.za rio ollastu”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Guspini, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Fenosu. Sono intervenute olte alle componenti del Corpo Forestale di Guspini, alcune squadre di Forestas di Guspini e due squadre di volontari. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18:13