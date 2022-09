ROSETO AMPLIA L’OFFERTA IMMOBILIARE CON 5 NUOVE RESIDENZE IN CITY LIFE

Sono 5 le residenze che consegneremo a partire dall’ultimo quadrimestre del 2022 e che avranno la particolarità di godere di una vista dominante sul Parco e sulle 3 torri, elemento differenziante e un plus che abbiamo voluto per i nostri clienti selezionando appunto gli immobili che avessero tale caratteristica senza venir meno alla massima privacy”.

dalla metratura, all’ubicazione, passando dalle finiture e arrivando alla cura dei minimi dettagli sin dalla fase di progettazione per consegnare al cliente un “pezzo unico” ed un’esperienza abitativa al massimo del comfort.

Si tratta come sempre di appartamenti pentalocali particolarmente interessanti sotto tutti i profili:

Un aumento della quantità che va di pari passo con l’incremento della qualità degli immobili stessi, progettati con cura in ogni particolare ed arredati con estremo gusto grazie all’ausilio di professionisti del settore come designers, architetti, specialisti dell’interior e partners di indiscussa levatura.

Per queste nuove iniziative abbiamo inoltre previsto la collaborazione dell’architetto spagnolo Cristina Camacho, affinchè possa “contaminare” con nuove ispirazioni le future residenze, partendo dal presupposto che è continua la nostra ricerca di competenze e collaborazioni per dare quel tocco in più.