RAFFAELLO BELLAVISTA ALLA PROVA DE “LA TRAVIATA”

Il cantante lirico di Brisighella interpreterà il Marchese d’Obigny nell’opera verdiana in programma sabato 10 settembre nel glorioso teatro Manini di Narni

Dopo il concerto con Andrea Mingardi e l’ovazione dagli spalti dell’ippodromo di Cesena in occasione del Campionato Europeo di trotto, arriva un altro riconoscimento di grande prestigio per Raffaello Bellavista:

il pianista-baritono di Brisighella che, grazie alla sua formidabile voce, sta conquistando pubblico e critica.

Sabato 10 settembre, nel glorioso teatro Manini di Narni, Bellavista sarà nel cast de:

«La Traviata» di Giuseppe Verdi, uno spettacolo allestito per raccogliere fondi per il progetto di ristrutturazione del teatro Verdi di Terni.

Il melodramma in tre atti sarà inscenato da nomi connessi alla terra del grande Verdi e provenienti da un background verdiano in cui si sono distinti, come il soprano Renata Campanella nel ruolo della protagonista Violetta o Robert Sulpizio, tenore nel ruolo di Alfredo.

Il cantante lirico ravennate interpreterà invece il Marchese d’Obigny, uno dei ruoli più belli e significativi dell’opera verdiana.

Il maestro Stefano Giaroli dirigerà l’Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane e il Coro dell’Opera di Parma. La regia è di Alessandro Brachetti e le scenografie di Gabriele Sassi.