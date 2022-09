Raduno di auto barchetta ad Oristano

Interessante programma del Raduno di auto barchetta, che si svolgerà ad Oristano e zone limitrofe nella Settimana che va dal Sabato 17 Settembre 2022 al Giovedì 22 Settembre 2022, per auto particolari a forma di barchetta.

Si comincia la Domenica 18 Settembre, alle ore 13, con un rinfresco in attesa che la Piazza Roma sia a disposizione per parcheggiare le auto che parteciperanno al raduno, quindi, di pomeriggio visita guidata al Museo Arborense.

Per i partecipanti al Raduno in Sardegna, provenienti dalla penisola, il 16 settembre è stato organizzato un ritrovo per la partenza da Genova la sera del Venerdi 16 Settembre. Il costo è di € 670.00 a persona , traghetto escluso, alla quale bisogna aggiungere la tassa di soggiorno, imposta dal Comune di Cabras con decorrenza dal 01 Aprile 2022, che è di € 2,00 per persona al giorno, quindi per un totale di € 12,00 a partecipante.

Questo il programma completo:

Sabato 17/09/2022

Ore 18,00 Inizio Raduno presso Hotel Raffael di Putzu Idu ( OR)

Ore 20,00 Cena presso il ristorante Nautilus( hotel Raffael)

Domenica 18/09

Ore 09,30 Partenza per Oristano. Visita guidata nel Centro Città.

Ore 13,00 Rinfresco in Piazza Roma. Allestito dallo Staff del Bar Aroma

Ore 19,30 Partenza per Torre Grande ( OR)

Ore 20,00 Cena presso Ristorante dell’ Hotel Lido.

Lunedì 19/09

Ore 09,15 Partenza per Paulilatino ( OR) .

Ore 10,00 Visita guidata nel Sito Nuragico Santa Cristina.

Ore 13,00 Pranzo presso il Ristorante Da Gianky ( antistante il Sito).

Ore 19,30 Partenza per Putzu Idu ( circa 1,5 km dall’ Hotel) cena presso Rist Pizzeria Stella del Mare Putzu Idu ( OR)

Martedì 20/09

Ore 09,30 Partenza per Tharros. Parcheggio Auto.

Visita guidata nel Sito Archeologico di Tharros.

Ore 13,00 Pranzo presso ristorante Terrae a S. Giovanni di Sinis. Vicino il Sito, non bisogna spostare le Auto.

Ore 19,30 Partenza per Ristorante Sa Pischera e Mar’e Pontis Cabras. ( Cena presso l’ Ittiturismo).

Mercoledì 21/09

Giornata libera.

Ore 19,30 Partenza per Mandriola. Km 2 ( circa) dall’ Hotel Raffael

Ore 20,00 Cena presso Ittiturismo Fischerman Delizie del Pescato di Salvatore Marongiu.

Giovedì 22/09

Ore 09,15 Partenza per Arborea. Visita guidata presso Stabilimento Ittico NIEDDITTAS.

Ore 13,00 pranzo presso Ros’e Mary Farm& Greenhouse. Località Pauli Cannedu, Donigala Fenughedu (OR)

Ore 20,00 Cena presso il Rist. Nautilus dell’ Hotel Raffael Putzu Idu.