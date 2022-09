Racconti nella Rete. Aidr: a Lucca la kermesse che premia gli  scrittori digitali

Fino al 2 ottobre nella splendida città toscana si alterneranno artisti, scrittori, e protagonisti della vita culturale e artistica del Paese, per promuovere i migliori talenti letterari.

“Siamo orgogliosi – sottolinea in una nota l’associazione Aidr – di essere partner per il quinto anno consecutivo del festival letterario, del quale condividiamo appieno la mission: il web come opportunità, la rete come mezzo di conoscenza. Il premio Aidr ai giovani scrittori in particolare, va in questa direzione: incentivare i ragazzi a far emergere i propri talenti, grazie alle potenzialità della rete”.