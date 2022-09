Quintana Foligno, grande successo per il corteo con Eleonora Pieroni

Grande successo per il bellissimo corteo storico della Giostra della Quintana di Foligno che si è tenuto ieri sera nel centro storico della città.

Uno dei cortei storici più belli degli ultimi tempi, diretto da Luca Radi.

Eleonora Pieroni, appena rientrata dal festival di Venezia, è tornata nella sua città natale per l’appuntamento immancabile della Quintana nel suo ruolo di Madrina internazionale della Giostra della Quintana, titolo conferitole dal 2018 con la trasferta della Quintana da lei organizzata a New York in occasione del Columbus Day.

In questa edizione di settembre avrebbe dovuto partecipare la sua cara amica Ivana Trump, purtroppo scomparsa lo scorso 14 luglio.

L’abito barocco che indossa la Pieroni è stato realizzato dalla maestra sarta Stefania Menghini, i gioielli e la corona di Cristiana Mariani e hair & make up da Chiara Crucianelli. La Pieroni che attualmente sta girando per una serie RAI fiction in Puglia, uscirà in tutti i cinema italiani il 29 settembre con il film ‘Dante’ diretto dal maestro Pupi Avati.

Prossimi appuntamenti:

Sabato 1 ottobre la Pieroni sarà premiata come ‘Personaggio internazionale nato a Foligno’ durante la grande e attesissima manifestazione dei Primi d’Italia a Foligno.