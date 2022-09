Quartu, evade dai domiciliari per commettere un furto

Polizia di Stato di Cagliari: evade dai domiciliari per commettere un furto. Arrestato dagli Agenti Commissariato di Quartu Sant’Elena.

Gli Agenti del Commissariato di Quartu Sant’Elena hanno tratto in arresto in flagranza un uomo di 49 anni per il reato di evasione e denunciato per il reato di furto aggravato.

Nel pomeriggio di ieri, un Agente del Commissariato, libero dal servizio, ha segnalato la presenza dell’uomo, noto per essere soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, mentre si trovava fuori dall’abitazione.

Gli Agenti della Squadra Volante del Commissariato di Quartu Sant’Elena hanno raggiunto l’abitazione dell’uomo intercettandolo nelle immediate vicinanze. Durante il controllo è stato trovato in possesso di prodotti di provenienza furtiva precedentemente asportata da una farmacia poco distante.

Nel corso della mattinata si terrà l’udienza di convalida con rito direttissima.