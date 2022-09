Quartetto Interzone al Festival Cammei

Si sposta a Sassari il nuovo appuntamento del Festival “Cammei Contemporanei”. Sabato 10 settembre, alla Sala Sassu del Conservatorio “L.Canepa”, in via Ospizio Cappuccini 2, a Sassari con inizio alle 16.45 la tappa della rassegna organizzata anche in questo 2022 dall’Associazione Incontri Musicali e dedicata al Maestro sardo Franco Oppo, vedrà in scena il Quartetto Interzone, formato dai Maestri Francesco Ciminiello, Roberto Migoni, Carlo Pusceddu e Gianmarco Medda.

Porteranno in scena le opere di S.Reich (drumming, part one, del 1971) e di D.Lang (The So-called Laws Of Nature del 2001, part one and part three). Il Quartetto “Interzone” è un insieme mutante di musicisti che cerca la propria cifra sonora attraverso la percussione. Il progetto è nato nel 2005 intorno alle attività di studio e di ricerca delle Classi di Percussioni del Conservatorio di Cagliari. All’interno di quest’organizzazione “modulare” di organici variabili nasce il Quartetto Interzone, con l’intento di esplorare il suono percussivo a partire da modalità operative differenti ma interconnesse. “Drumming” di Steve Reich costituisce la prima importante produzione dell’allora “Modular Ensemble” che si è avvalso in quell’occasione della supervisione di David Cossin.

Sempre con il percussionista statunitense l’Ensemble ha eseguito nel 2007 altri lavori di Reich: “Sextet”, “Music for Pieces of Wood” e “Marimba Phase”, oltre alla prima esecuzione in Sardegna del sestetto di percussioni “Persephassa” di Iannis Xenakis, eseguito con la collaborazione di Françoise Rivalland nel 2009. Interzone cura progetti di esecuzione di nuove musiche anche appositamente commissionate, improvvisazione radicale, interazione con altre forme d’arte quali danza, teatro musicale e progetti connessi alle nuove tecnologie audio-video. Il Quartetto Interzone si è esibito in importanti festival e rassegne dedicate alla nuova musica, ed ha preso il nome dal laboratorio permanente per le nuove pratiche musicali “Interzone”, una giornata di sperimentazione e ricerca che si tiene annualmente dal 2015, dedicato a Roberto Pellegrini, suo fondatore.

Come sempre, anche in occasione dell’appuntamento di Sabato 10 Settembre, dalle ore 16.30, si terrà “Prima della Prima”, uno spazio in cui gli autori presentano al pubblico la propria musica, che di lì a poco andrà in scena.

Organizzato dall’Associazione Incontri Musicali, il Festival “Cammei Contemporanei” rispetterà le prescrizioni sanitarie previste. Il biglietto d’ingresso, completamente gratuito, potrà essere prenotato chiamando al numero 351/8113531