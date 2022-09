Publikendi: rebus formazione marketing

Venerdì 16 settembre, dalle ore 15 alle ore 19 presso Corte degli Aranci – L’Oasi del Gusto (Località Is Caddeus, Decimomannu), si rinnova l’appuntamento con il percorso di marketing strategico organizzato da

“REBUS FORMAZIONE MARKETING”: l’evento è promosso dall’agenzia di marketing Publikendi.

“Dal 2020 ad oggi –

spiega il founder, director e CEO Simone Ghiani di Publikendi –

oltre 100 tra imprenditori, liberi professionisti e loro collaboratori hanno partecipato alle diverse attività formative di REBUS FORMAZIONE MARKETING, seguendo percorsi sia online che in aula.

Quest’anno abbiamo pensato di aggiornare e ottimizzare ulteriormente la nostra offerta formativa”.

Publikendi, che ha sede in via Isonzo a Cagliari, è l’unica agenzia di marketing in Sardegna con tutte le aree della comunicazione integrate:

area marketing creativa social network, web, area, foto, marketing offline, funnel marketing.

Attraverso gli interventi di diversi professionisti dell’agenzia, venerdì saranno svelati nel dettaglio i punti salienti del piano formativo 2022/23, che prevede anche una sezione dedicata al video e social media marketing.

Cinquanta tra imprenditori e liberi professionisti partecipanti all’evento, potranno carpire le principali nozioni e novità che caratterizzano il marketing strategico, applicandole alle esigenze della propria azienda o attività professionale.