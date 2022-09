Provincia di Oristano – interventi di disinfestazione contro la febbre del Nilo in città

Trattamento nel Comune di Oristano:

Comparto della Città ricompreso all’interno dei limiti costituiti da Via Cagliari, Via Sardegna, Via Vandalino Casu, SP. 93.

Trattamento nel Comune di Oristano: Comparto della Città ricompreso all’interno dell’area delimitata da Via Cagliari, Via Solferino, Via Ricovero, Via Sardegna, Via Satta



Trattamento nel Comune di Oristano: Comparto della Città ricompreso all’interno dell’area delimitata da Via Solferino, Via Vandalino Casu, Via Ghilarza, Via Gialeto, Via Tempio



Questi gli interventi di disinfestazione programmati dalla Provincia in città:I trattamenti di disinfestazione contro gli insetti alati saranno effettuati. Durante il trattamento: tenere chiuse porte e finestre, non circolare durante l’erogazione dell’insetticida, mettere al riparo eventuali piccoli animali domestici, panni stesi e oggetti utilizzabili da bambini e adulti, non consumare frutta e ortaggi eventualmente contaminati per almeno 6 giorni avendo cura, dopo tale periodo, di lavarli accuratamente. Da tener conto che la Provincia svolge la propria attività di prevenzione. Pertanto, anche i cittadini sono chiamati ad adottare un comportamento adeguato e corretto tale da evitare la presenza di acque stagnanti nei propri giardini e aree private.