Prossimi appuntamenti della cantante Elena Bresciani 

Esperta di voci femminili che segue in tutta Italia, oltre alla fama come cantante lirica che l’ha portata a cantare in ogni parte del mondo, dal Vaticano alla Carnegie Hall di New York, Elena Bresciani è plurilaureata in Lettere all’Università Statale di Milano, in Canto Artistico al Conservatorio Donizetti di Bergamo, in Voice Performance al Trinity College of Music di Londra e si è inoltre specializzata in Educazione alla Teatralità all’Università Cattolica di Milano e in Teologia Spirituale alla Facoltà Teologica di Milano.

Dopo 33 anni di studi della tecnica del canto e 23 anni di insegnamento con oltre 400 casi di studio nella lirica, nel jazz, nel pop e nel musical, l’artista ha dato vita all’Elena Bresciani Vocal Methodper fondere il meglio della tecnica Europea e Americana con una attenzione particolare alle tecniche respiratorie e di improvising, ai SOVTE, ai passaggi di registro e meccanismo e all’ampliamento delle caratteristiche armoniche e timbrico-vocali di ciascuna voce.