Prosegue Roadpol “SAFETY DAYS”, il 26 a Le Vele di Quartu

Prosegue Roadpol “SAFETY DAYS”, la campagna di sicurezza stradale.

Il 26 settembre 2022 gli uomini e le donne della Polizia di Stato saranno presenti con uno stand presso il Centro Commerciale “Le Vele” di Quartucciu.

L’iniziativa promossa dal Compartimento Polizia Stradale per la “Sardegna” – Cagliari, ha lo scopo di sensibilizzare la collettività sul tema della sicurezza stradale e far prendere piena coscienza alla società civile del fenomeno della mortalità ed incidentalità grave sulle strade europee, che oggi è sempre più in aumento, e sulle cause principali.

Lo scopo di questa iniziativa che si svolgerà durante l’intero arco della giornata, è quello di richiamare l’attenzione di più persone possibili sulla necessità di ridurre del 50% il numero delle vittime sulle strade, attraverso il dialogo, mostrando i video istituzionali nei quali vengono spiegate le principali cause degli incidenti stradali e mettendo in campo le ultime innovazioni nel campo delle apparecchiature speciali in dotazione di reparto.

Durante l’evento verrà consegnato un sample pieghevole, in cui si invita il cittadino a visitare la pagina web: www.roadpolsafetydays.eu e soprattutto a sostenere l’iniziativa facendo un click sul tasto “pledge”, sottoscrivendo un formale impegno a rispettare le regole del codice della strada, al fine di contribuire alla riduzione dell’incidentalità su tutte le strade europee.