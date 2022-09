Prosegue a Quartucciu la quinta tappa della mostra Cin Cin Cannonau

Mercoledì 28 settembre invece sarà la volta di una nuova degustazione guidata, intitolata “Cannonau ad Orgosolo”, il padrone di casa questa volta sarà Fabrizio Livretti sommelier professionista, che guiderà i presenti al riconoscimento di qualità visive, olfattive e gustative dei diversi vini in esame, premiati in concorsi enologici o con speciali caratteristiche. Sarà l’occasione per capire meglio il Cannonau e il perché sia riuscito a raggiungere tanti consensi in giro per il Mondo.

Sabato 1 ottobre arriva l’appuntamento più atteso divertente: l’Asta dell’oste ubriaco: “Vendita improbabile di vini all’asta”: un regolamente originale e insolito, grazie al quale alla fine il ricavato della vendita andrà suddiviso tra tre dei partecipanti all’asta estratti a sorte, da spendere in un ristorante cittadino o in un negozio di specialità agrolaimentari.

Per chiudere la settimana all’insegna del buon vino, domenica 2 ottobre, nel suggestivo palcoscenico del sito archeologico della tomba dei giganti Is Concas, si terrà l’Aperitvo in rosa, un’occasione per degustare i vini rosati, con la musica dal vivo di Alessio Arena e del coro Tenore di Oniferi.

«Abbiamo aderito con grande entusiasmo a questa iniziativa – ha affermato Elisabetta Contini, assessora alla cultura, turismo e valorizzazione del territorio – con l’intento di far conoscere ai turisti e appassionati anche i prodotti dei produttori locali che avranno un ruolo fondamentale nelle diverse serate. Sarà per noi anche occasione per far conoscere i luoghi, i paesaggi e le specialità agroalimentari. Una delle tappe sarà appunto la degustazione presso la Tomba di Giganti. Si cercherà inoltre di coinvolgere nell’iniziativa leattività ricettive – ha concluso la vicesindaca Contini- perché i turisti ospiti delle strutture possano partecipare ai diversi appuntamenti in modo da coinvolgere il turismo che sceglie di soggiornare a Quartucciu».

La mostra Cin Cin Cannonau, biglietto da visita per la Sardegna e importante strumento di promozione turistica è organizzata dall’Associazione Botteghe in Piazza, con il contributo della Fondazione Sardegna e del Comune di Quartucciu, e il patrocinio della Fondazione Italiana Sommelier.

L’ingresso alla mostra è libero, per partecipare alle serate invece è necessaria la prenotazione a questo numero. 338 9169211