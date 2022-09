Premiazione The Norns Awards il 9 settembre, Roma

Venerdì 9 settembre a Roma la premiazione dei The Norns Awards 2022: riconoscimento a leader globali dell’innovazione e della sostenibilità

Accendere i riflettori sulle eccellenze dell’innovazione e della sostenibilità: questo obiettivo dei The Norns Awards (https://thenornsawards.com), rivolto ad aziende e protagonisti internazionali nel campo della tecnologia, impresa, arte, moda, innovazione, sociale e cultura.

Venerdì 9 settembre a Roma al Grand Hotel Parco dei Principi la premiazione, organizzata dalla International Awards & Luxury Events di Singapore con il supporto della 1886 Agency e condotta da Dave Asher.

Tra le imprese a ricevere il premio:

Ab Inbev & Ogyre, Asus, Audi, Booking Holdings Inc., Cisco, Consorzio Lugana D.O.C., Digital Tales, Digitall, Ei Talents Connection, Evercompounds, Everience, Farfetch, Gamindo, Gets Asia, Gruppo Distribuzione, Hitachi, Infosys, Lmf, Lrp, Lyopay, Monta, Multiformat Hd, Polaris Farmaceutici, Qualitest, Resolute Fp, Sitel Group, Tazz By Emag, Techmahindra, Teleperformance, Turkish Airlines, Volvo Penta, Wizz Air.

Gli Special Awards andranno a personalità che si sono distinte nel loro impegno professionale.

Nel mondo dell’innovazione andrà ai fondatori di BioNTech Özlem Türeci e Uğur Şahin, al CEO di CrossHelmet Arata Oono, al Chairman dell’Eastwest European Institute Giuseppe Scognamiglio, al CEO di Euronext Stéphane Boujnah, al CEO di Gatebox Minori Takechi, al fondatore di Tecno e mecenate Giovanni Lombardi, alle cofondatrici di Hipli Léa Got e Anna-Sophie Raoult, al fondatore e CEO di Mexedia Orlando Taddeo, al CEO di MJN David Blánquez, ai fondatori di Ninja Vans Lai Chang Wen, Tan Boxian & Shaun Chong, e al fondatore di Protom Fabio De Felice.

Nel mondo dell’industria del turismo, della nautica e della moda alla Brand Manager di Delphina Hotels & Resorts Elena Muntoni, al fondatore di Dex Squared Kevork Deldelian, al presidente di Gulf Craft Mohammed AlShaali, al direttore artistico della Maison Passaro Pinella Passaro, alla Executive Director di Pan Pacific Hotels Group Wee Wei Ling e alla fondatrice di Pearl Yachts e Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico Margaret Whittaker OBE.

Nel mondo dell’editoria e della cultura alla fondatrice di A&E Magazine Lara Mansour, all’Influencer Ahmad Imam, al presidente di Re D’Italia Art Marco Giordano, al Co-Founder della NP Digital Neil Patel, al consulente in strategia di impresa e scrittore Roberto Race.

Nel mondo dell’impegno sociale e per l’inclusione e diversità all’attrice e rappresentante della lotta contro la violenza sulle donne Paola Hadjilambri, alla fondatrice di LMF Network Sonya Barlow, all’avvocato Marcia Rocha, all’imprenditrice e attivista Maitê Schneider, al fondatore di Frolla Jacopo Corona e all’economista Dirlene Silva.

I The Norns Awards

The Norns Awards è un premio ideato dalla International Awards & Luxury Events Pte Ltd.

Ispirandosi ai valori di semplicità, trasparenza e correttezza, The Norns Awards mira a promuovere e consegnare Premi Speciali – Special Awards – a una o più persone che, attraverso la loro carriera, i loro obiettivi professionali o i progetti della loro azienda, si sono distinte per aver dato un contributo significativo alla la società e un contributo duraturo al mondo dell’innovazione.

I premi Business invece, sono dedicati alle aziende e ai loro progetti nelle più svariate categorie: dall’Artistico all’Educazione, dalla Diversità e Inclusione alla Sostenibilità passando per l’Innovazione e la Qualità.



International Awards and Luxury Events vuole contribuire al riconoscimento internazionale di questi leaders.



L’idea è che i premi siano uno strumento per fondare le basi per una rete di connessioni tra aziende di livello di eccellenza e innovazione nei vari paesi, quindi più che assegnare un premio, l’obiettivo è mettere in luce buone pratiche e incoraggiare realtà che si distinguono nel mondo.



Sostenere nuove idee è il sistema più potente per diffondere i valori della creatività, della tecnologia, della sostenibilità, valori che hanno un impatto non solo economico ma anche sociale.

