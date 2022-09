Pop Up Cinema – Andrea Romeo: “Puntiamo su giovani, anteprime e innovazione”

Fresco di Leone D’oro a Venezia per miglior film a All the Beauty and the Bloodshed di Laura Poitras, Andrea Romeo ci accoglie al Cinema Medica Palace di Bologna con la statuetta trionfale in bella mostra. Sulle indubbie capacità e fiuto necessarie a questi successi, Romeo commenta “Ci siamo da un po’ e in 10 anni I Wonder Pictures ha avuto un grande sviluppo. Cerchiamo i film che ci piacciono. Siamo baciati dalla fortuna che questi siano piaciuti anche alle giurie”. L’occasione è però dedicata alle nuovissime iniziative che Pop Up Cinema avvierà questo fine-settimana. I giovani saranno al centro di numerosi appuntamenti, dalle masterclass alle anteprime.

Welcome Students

In controtendenza rispetto alla combo Netflix+divano, l’idea è di portare nelle sale cinematografiche i comfort domestici. Pop Up Cinema si appresta a inaugurare l’annata con una serie di novità pensate per consolidare la relazione con il suo pubblico e avvicinare i giovani all’esperienza di sala, con particolare attenzione alla vocazione studentesca della città. Questo fine settimana si terranno la Masterclass del regista Emanuele Crialese, la prima proiezione italiana dell’attesissimo Everything Everywhere All At Once e, dopo il successo a Venezia, Amanda il nuovo film con Benedetta Porcaroli per la regia di Carolina Cavalli.

“Vogliamo creare attorno a questa due giorni una vera comunità con film, cibo e birrette. Vorremmo sperimentare ancora la piacevolezza della condivisione che in questi anni ci è mancata. Dopo il Welcome Student del 16 e 17 settembre, da ottobre ogni venerdì proietteremo un film speciale a un prezzo speciale, sia tra le nuove uscite che tra i classici” – Andrea Romeo.

Crialese, Amanda e Everything Everywhere All At Once

Nelle giornate di venerdì 16 e sabato 17 settembre, saranno 3 gli appuntamenti da non perdere:

– Venerdì 16 settembre, alle ore 18.15, sarà proiettato il film L’immensità (in sala dal 15

settembre). Un racconto intimo e personale, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, con protagonista Penelope Cruz. A seguire, il regista Emanuele Crialese e il co-sceneggiatore Vittorio Moroni saranno presenti in sala per una masterclass con il pubblico.

– Sempre Venerdì 16 settembre, alle ore 23.00, sarà la volta del film sul multiverso Everything Everywhere All At Once (in sala dal 6 ottobre). Grazie all’ottimo rapporto che I Wonder Pictures intrattiene con la casa di produzione A24, sarà presentato in anteprima assoluta per l’Italia in versione originale con sottotitoli. Forte di un clamoroso successo al botteghino statunitense, la pellicola vanta nel cast la presenza di Michelle Yeoh e Jamie Lee Curtis e brama la consacrazione a cult contemporaneo.

“EEAAO È LA GRANDE SCOMMESSA DI I WONDER PICTURES. SARÀ IN PRE-PREVIEW QUI A BOLOGNA, PRIMA ANCORA CHE A ROMA E MILANO, DOVE SONO PREVISTI DUE GALA MOLTO IMPORTANTI” – AFFERMA ROMEO.

– Sabato 17 settembre, alle 23.00, toccherà ad Amanda (in sala dal 13 ottobre), il film con protagonista Benedetta Porcaroli presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e al Festival di Toronto. I fan di Michele Bravi potrebbero riuscire a incontrare l’artista, se la sua presenza sarà confermata.

Le anteprime serali saranno accompagnate (come ogni festa studentesca che si

rispetti) da un buffet di benvenuto a partire dalle 22.30. Per chi volesse approfittare di tutti gli appuntamenti sarà disponibile un biglietto complessivo dal valore di 15€ acquistabile esclusivamente da studenti di età compresa tra i 18 e i 26 anni, anche se Romeo assicura:

“Siamo elastici con la possibilità d’ingresso e non chiederemo il Badge universitario. I giovani lavoratori saranno benvenuti”.

Pop Up Cinema Academy

Per gli studenti di medie e superiori presso gli spazi del Vicolo Bolognetti prenderà il via la Pop Up Cinema Academy, in collaborazione con Cooperativa sociale Archilabò, i cui incontri saranno curati dal critico e docente cinematografico Simone Soranna. Blockbuster Marvel, ma anche i grandi film del passato – come Orizzonti di gloria, Edward mani di forbice o Nodo alla gola – in 30 visioni dedicate ai ragazzi dai 14 ai 19 anni.

“Abbiamo constatato che prima di questa età i ragazzi vanno al Cinema coi genitori, per poi riprendere quando sono già all’università. Grazie a un’iniziativa della Cineteca di Milano è nata la riflessione che ci ha interrogato sulle modalità con le quali riportarli al cinema, senza intaccare la loro paghetta” – commenta Romeo.

Tutti i venerdì pomeriggio, a partire da un’ora prima rispetto all’inizio del primo spettacolo (tra le 14.00 e le 15.00, circa), al Pop Up Cinema Medica di Bologna l’Academy aprirà le sue porte per un laboratorio di idee in cui scambiarsi consigli e opinioni cinefile, imparare a leggere criticamente un film, conoscere la carriera di un regista o un’epoca particolarmente florida.

Simone Soranna: “Si viene in sala per interagire e creare gruppi di visione ma anche per fare i conti con il Cinema. Il mio sogno è appassionare parlando di audiovisivo e raccontando episodi differenti, creare in chi vorrà partecipare uno sguardo diverso. Affronteremo tematiche sociali, anche in collaborazione con le scuole, ma il dialogo con gli istituti scolastici e gli eventuali crediti formativi saranno qualcosa su cui lavorare. Mi piacerebbe far conoscere ai giovani, ad esempio, perché Godard – scomparso in queste ore – sia stato così importante per la storia del Cinema. Sarà un’oretta di laboratorio qui nell’atrio del Medica Palace, prima di ogni proiezione”.

L’abbonamento, al costo di 50 euro, comprenderà un carnet di 10 film, grazie alla partnership con Biografilm Festival e il main sponsor BPER Banca, da utilizzare in una delle 30 settimane di programmazione tra il 6 ottobre e il 26 maggio 2023.

Inoltre, i ragazzi avranno in omaggio un abbonamento di tre mesi sulla piattaforma IWONDERFULL (dal valore di 24,99€); il portale streaming della casa di distribuzione I Wonder Pictures con decine di visioni in catalogo.

Tecno Upgrade

La qualità del servizio sarà implementata grazie alla collaborazione con Cinemeccanica: storica azienda italiana produttrice di proiettori cinematografici che doterà il Pop Up Cinema Medica con un proiettore 4k a lampada laser. Il meglio della visione e dell’acustica per un’esperienza cinematografica che, promette Andrea Romeo, sarà “Imparagonabile, completa e totalizzante. Diventeremo la sala più performante dell’Emilia Romagna, si spera in tempo per Natale, con la visione di Avatar”.

A cura di Tiziana Elena Fresi.