Plastic Free: al Monte Ortobene un evento di raccolta rifiuti

NUORO, DOMENICA 2 OTTOBRE SUL MONTE ORTOBENE APPUNTAMENTO CON L’INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE “PLASTIC FREE”.

Torna anche quest’anno sul monte Ortobene l’appuntamento con Plastic Free, la giornata di sensibilizzazione ambientale di raccolta dei rifiuti abbandonati, ideata dall’omonima associazione di volontariato e patrocinata dal Comune di Nuoro in collaborazione con la società in house è-comune.

L’appuntamento è per domenica 2 ottobre, dalle ore 9, nell’anello del monte Ortobene. All’iniziativa possono partecipare tutti i cittadini, previa iscrizione tramite il link https://bit.ly/3xUOcWO. I volontari riceveranno dalla società è-comune le buste per la raccolta, mentre è consigliabile che si muniscano di guanti da giardinaggio robusti, una borraccia per l’acqua e, se possibile, di pinze telescopiche.

«La cura del nostro patrimonio ambientale è fondamentale», afferma l’assessora al Paesaggio con delega al monte Ortobene, Valeria Romagna.

«Spetta a noi cittadini – continua – promuovere una cultura che educhi al rispetto della natura. Anche quest’anno abbiamo patrocinato l’iniziativa dell’associazione Plastic free, con la quale insieme alla società è-comune e a tutti i volontari che aderiranno, daremo vita ad una mattinata di raccolta e di sensibilizzazione. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare e ringrazio fin da ora il gruppo Plastic Free, che ringrazio per il costante impegno civico, e tutti i volontari che si uniranno all’iniziativa».