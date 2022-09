Peyote Sessions: Barabba e i concerti nel vivaio

In collaborazione con Maurizi Garden, storica attività vivaista di Jesi (AN) che offre servizi di alta qualità, le “PEYOTE SESSIONS – concerti nel vivaio” sono un ciclo di live sessions a porte chiuse in un contesto di armonia con l’ambiente circostante ed è caratterizzato dal profondo scambio di energie tra mondo vegetale ed umano.

Ogni mini-concerto, della durata approssimativa di quindici minuti, è pubblicato con cadenza quindicinale attraverso il nuovo canale YouTube dell’agenzia. A una settimana esatta dalla prima pubblicazione della sessione intera, verranno pubblicati i singoli brani in video separati.

Gli artisti coinvolti sono quelli che orbitano nella galassia PEYOTE, o per passate/prossime collaborazioni nella promozione/produzione, o semplicemente per affinità elettive. La loro selezione non è strettamente legata al genere proposto, quanto piuttosto alla capacità evocativa della loro musica.