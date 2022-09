Paulilatino, “30 giorni a teatro” dal 12 settembre

Si apre lunedì 12 settembre all’interno della rassegna “30 giorni a Teatro” con l’orario fisso delle 19:00 la serie di 4 appuntamenti dedicati al pubblico serale.

Dopo un’intensa stagione estiva di recite in Sardegna, Puglia e Calabria, torna al teatro Grazia Deledda lo spettacolo CIRANO… DI BERGERAC. La commedia dell’arte come cifra stilistica usata per raccontare il testo di E. Rostand dona allo spettacolo un ritmo scoppiettante sostenuto dalla recitazione dei cinque attori della compagnia; Aldo Sicurella, Monica Pisano, Marta Proietti Orzella, Jan Maccioni e Stefano Corda.

Seguirà dal 20 settembre DIVERTENTI EQUIVOCI della Bottega dei Teatranti. Tratto da due atti unici, La domanda di matrimonio di A. Cechov e Pericolosamente di E. De Filippo, lo spettacolo offre due divertenti commedie degli equivoci interpretate da Aldo Milia, Tony Negroni, Alfredo Ruscitto e Marina Serra.

Dal 27 settembre CAROVANA DEI SOGNI… STORIE D’AMORE DI FOLLIA, propone riflessioni e poetiche che, parlando di guerra, siano progetto artistico di pace. Una raccolta di testi ampliata e attualizzata da Aldo Sicurella, viene offerta in forma di reading impreziosito dalla musica dal vivo eseguita dal M° Federico Fenu.

Infine dal 30 settembre, sempre per il pubblico serale, lo spettacolo CICATRICI di S’Arza Teatro, vede in scena tre personaggi interpretati da Maria Paola Dessì, Francesco Petretto e Stefano Petretto. I tre protagonisti, estrapolati dal romanzo di Steinbeck “La valle dell’Eden” saranno proiettati in uno spazio fra il reale e l’onirico alle prese con le ferite della vita che lasciano il segno, le cicatrici. Link: http://www.tgd.altervista.org/index.php?option=com_content&view=article&id=438&Itemid=129&utm_source=&utm_medium=&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=