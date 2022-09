Parte da Torino il tour italiano di Bentu, l’ultimo film di Mereu

Torino è la prima città del tour italiano del film di Salvatore Mereu, ‘Bentu’.

Il film del regista sardo sarà introdotto da un video di presentazione e saluto al pubblico, girato appositamente per il pubblico del Baretti.

Dopo ‘Bella mariposas’ e ‘Assandira’, Salvatore Mereu torna a dirigere un lungometraggio che parla di Sardegna e di vita contadina.

Presentato alle Giornate degli autori della 79ª Mostra internazionale di Venezia, ‘Bentu’ segue passo a passo la vita di Raffaele, anziano contadino che aspetta il vento (il bentu appunto) per completare la raccolta del

grano.

Il film è ispirato ad un racconto di Antonio Cossu.

Siamo negli anni Cinquanta. Nelle colline del Trexenta, in Sardegna, vive Raffaele, un contadino che ha da poco colto un misero mucchio di grano. Il raccolto deve ancora essere concluso: l’arrivo del vento permetterà ai chicchi di dividersi dalla paglia e concluderà la trebbiatura. Nell’attesa

del ”_bentu_”, Raffaele sceglie di rimanere nel suo piccolo casolare

in campagna. Tuttavia, il vento non sembra voler arrivare. A tenere

compagnia al contadino c’è però il piccolo Angelino, un ragazzino

invadente e affascinato dall’attività di Raffaele. Ciò che più di

tutto attrae Angelino è la cavalla di Raffaele, ma il bambino è ancora

troppo leggero per poterla cavalcare.

Sabato 17 settembre e Domenica 18, due spettacoli: ore 18 e 21.

Biglietti: Intero 5€ / Ridotto 4€

Domenica 18, in occasione della Festa del Cinema, biglietti a 3,50€ per tutti.

Sono disponibili gli ingressi riservati ai soci dell’Associazione dei

Sardi in Torino “Antonio Gramsci”.

Il tour è organizzato dall’Associazione Visioni da Ichnussa di

Bologna con il sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission.