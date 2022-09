Paolo Battaglia La Terra Borgese col Cadapa contro la caccia

Paolo Battaglia La Terra Borgese col CADAPA, per portare in Parlamento centomila firme e abolire così la caccia e le botticelle.

“Firma anche tu, ferma la violenza sugli animali, vai su cadapa.it“ recita lo slogan.

Il critico d’arte Paolo Battaglia La Terra Borgese, ha prestato senza oneri per sé la propria immagine e la sua Testimonianza Morale alla causa animalista del CADAPA.

CADAPA, Comitato Antispecista Difesa Animali Protezione Ambiente, lotta per difendere i diritti degli Animali e per proteggere l’Ambiente. “Abbiamo un solo Pianeta e dobbiamo imparare a convivere tra le specie che lo abitano”, si legge sul sito del Comitato.

La campagna animalista del CADAPA è, adesso, tutta diretta e concentrata a raccogliere – entro fine Settembre – le centomila firme necessarie per l’abolizione della caccia e per l’abolizione del traino animale delle botticelle. Oltre che sul sito del CADAPA, è disponibile QUI l’elenco degli Uffici Comunali e dei Banchettidove è possibile firmare.

Attenzione! Ogni persona può firmare una volta sola. Chi ha già firmato su un modulo ai banchetti CADAPA, negli uffici comunali, negli studi legali e di notai aderenti o presso un consolato, non può firmare online e viceversa.

“Questo spirito tipicamente animalista, fatto di coerenza, di rinuncia, di speranza, di fiducia si trasfonde da CADAPA a persone di ogni età, e non si risolve nei soliti eventi celebrativi più o meno retorici, proprio perché le persone non siamo una successione arida di sensibilità, bensì ricchezza di disposizioni morali per una sempre nuova spinta della vicenda spirituale.

È per queste ragioni che ho deciso di accettare per sostenere con il mio nome le due iniziative di legge popolare che mirano a salvare milioni di animali” – ha dichiarato il critico d’arte Paolo Battaglia La Terra Borgese.