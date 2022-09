Oristano – Paolo Vanacore e Santina Raschiotti si esibiscono per Cittadinanza Attiva

Cittadinanza Attiva, è un movimento laico di partecipazione civica che agisce per la tutela dei diritti umani, per la promozione e l’esercizio pratico dei diritti civili sociali e politici nella dimensione nazionale, europea e internazionale, agisce per la tutela agli sprechi e alla corruzione , per la tutela e salvaguardia dell’ambiente, del territorio, della salute, della sicurezza individuale e collettiva, del risparmio, della veridicità degli atti pubblici e della fede pubblica.

Ponendosi all’interno del vasto mondo consumeristico, ha come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti. In Sardegna ha sede regionale e legale a Cagliari in via Ariosto n. 24 ed è presente con Assemblee Territoriali formate da almeno cinquanta volontari, a Cagliari, Iglesias-Carbonia, Oristano, Sassari, e Sarrabus.

Venerdì prossimo, con inizio alle 21, Cittadinanza Attiva, organizza al Mistral 2 di Oristano, uno spettacolo di cabaret dal titolo Nuvole, con Paolo Vanacore e Santina Raschiotti, che si esibiranno in una serie di scenette esilaranti e allegre, all’insegna della spensieratezza.

La serata prevede un mix dei migliori sketch dei precedenti spettacoli dei due cabarettisti, come “equivoci”, “ci risiamo” e “non c’è due senza tè”, scelti appositamente per l’occasione.

Sarà un’occasione unica per trascorrere allegramente la serata.