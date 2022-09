Oristano – Corso di Aggiornamento RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione)

Ascom Servizi Srl, società di Confcommercio Oristano, in partnership con l’Ente Bilaterale del terziario della Provincia di Oristano, informa che le iscrizioni per il corso di Aggiornamento RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) sono ancora aperte.

Il corso, totalmente gratuito per gli iscritti all’Ente Bilaterale del terziario, è rivolto al datore di lavoro che assume in proprio le funzioni di RSPP e che ha svolto la formazione da più di 5 anni. Ha una durata di 8 ore e verrà svolto presso la sede di Confcommercio Oristano in via S. Mele 7/g il 20 e 22 settembre.

Ricordiamo alle aziende che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è una figura giuridica prevista dall’ordinamento giuridico italiano inerente alla sicurezza sul lavoro e normata dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Il corso di aggiornamento RSPP è obbligatorio in tutte le aziende in cui sia presente almeno un lavoratore.

Attraverso il corso il datore di lavoro acquisisce capacità e requisiti professionali che gli permettono di coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

Per maggiori informazioni e per iscriversi al corso, gli interessati possono scrivere una mail all’indirizzo oristano@confcommercio.it oppure telefonare al numero 0783-73287