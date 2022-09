Oristano, approvati i lavori per la segnaletica stradale

La Giunta Sanna di Oristano, su proposta dell’Assessore alla viabilità e parcheggi Ivano Cuccu, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, quello definitivo ed esecutivo, per la realizzazione di lavori manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale.

“Si tratta di un progetto da 230 mila euro che potrà andare in appalto nelle prossime settimane e che è funzionale alla eliminazione di situazioni di pericolo per i pedoni e per i veicoli favorite da precarie condizioni del manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale – spiega l’Assessore Cuccu -.

Una corretta e chiara segnaletica non solo favorisce un’agevole gestione della viabilità, ma evidentemente consente una diminuzione dei rischi connessi al traffico dell’area urbana di Oristano. Il progetto prevede dunque la realizzazione di un programma biennale di manutenzione finalizzato a mantenere in efficienza le condizioni della segnale­tica stradale ver­ticale, a migliorare le condizioni di circolazione e di sosta e quelle della circolazione stradale”.

“Interverremo su vie e aree già dotate di segnaleti­ca verti­cale che necessita di essere rinnovata, su quelle zone già dotate che necessitano di integrazioni e modifiche, ma anche su quelle dove la segnaletica è assente o insufficiente anche in conseguenza di nuovi interven­ti per la realizzazione di opere pubbliche che modificano l’assetto preesistente” precisa l’Assessore Cuccu.