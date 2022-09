Oggi a Roma il vertice europeo del turismo

VERTICE EUROPEO SUL TURISMO A ROMA

TURISMO: MINISTERO, ENIT E EUROPEAN TRAVEL COMMISSION OGGI A ROMA PER RAFFORZARE IL RUOLO DELL’ITALIA IN EUROPA

Vertice europeo Etc a Palazzo Montemartini a Roma con Ministero del Turismo e Enit.

La Capitale ospita oggi l’incontro tra i massimi esponenti dell’European Travel Commission, responsabile della promozione dell’Europa come destinazione turistica, riuniti con il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, la Vice Presidente di European Travel Commission Magda Antonioli e l’Ad di Enit Roberta Garibaldi per rafforzare il ruolo dell’Italia in Europa.

La Penisola, infatti gioca un ruolo cardine nel Continente per tracciare le linee guida sul futuro del turismo sostenibile e accessibile con i suoi 58 siti del patrimonio mondiale dell’Unesco, 4.908 siti culturali tra musei, siti archeologici, monumenti ed ecomusei aperti al pubblico, 357 dei quali si trovano nel lazio, mentre roma è la città che ne ospita di più (121 siti culturali).

L’obiettivo è creare una rete sempre più strutturata per un’industria del settore integrata con obiettivi comuni.

Fondamentale il consolidamento delle risorse umane ed economiche ancora disomogenee per garantire investimenti mirati e un’offerta sempre più qualificata.