Nuoro: Franceschini in visita ufficiale

Il ministro della Cultura Dario Franceschini sarà domani, mercoledì 21 settembre, a Nuoro in visita ufficiale

Il tour cittadino del ministro Franceschini inizierà alle 12.00 in Comune, dove sarà ricevuto dal sindaco Andrea Soddu per i saluti istituzionali. A seguire il ministro visiterà le sale del museo del Costume, dove inconterà anche una delegazione degli studenti impegnati nel progetto Erasmus+ “Network of Unesco Cultural Spaces” provenienti da Lettonia, Estonia, Repubblica della Macedonia del Nord, Georgia, Croazia e Portogallo.

La tappa successiva, intorno alle 12.45, sarà Chiesa della Madonna della Solitudine, dove il ministro Franceschini renderà omaggio alla tomba di Grazia Deledda. Seguirà una tappa al museo Man che ospita la mostra “Sensorama. Lo sguardo, le cose, gli inganni da Magritte alla realtà aumentata”.

La giornata nuorese del ministro Franceschini terminerà con la visita allo Spazio Ilisso, dove dalle 14.15 circa si svolgerà un incontro con i referenti degli uffici ministeriali della Cultura, i sindaci del Distretto culturale del Nuorese, gli operatori, le associazioni e le imprese che operano nel panorama culturale cittadino.

«Siamo lieti di ospitare il Ministro Dario Franceschini a Nuoro – dichiara il sindaco Andrea Soddu – Il poco tempo a disposizione non ci consentirà di fargli apprezzare tutte le nostre eccellenze culturali, ma sono certo che porterà con sé il ricordo di una città in cui si respirano cultura, storia e tradizioni».

