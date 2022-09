“Note Senza Tempo”, presentato domani il festival di musica antica

Mercoledì 28 settembre alle ore 10:30, nei locali della Camera di Commercio di Sassari in via Roma 74, sarà presentato il programma della IV edizione del festival internazionale di musica antica “Note Senza Tempo”.

Note Senza Tempo è organizzato dall’APS Dolci Accenti con il patrocinio dei Comuni di Sassari e Uri e della Regione Autonoma della Sardegna, con il sostegno della Fondazione di Sardegna e della Camera di Commercio di Sassari che la supporta attraverso il progetto di promozione turistica e culturale “Salude & Trigu”.

PROGRAMMA

Sono otto gli appuntamenti in programma, tra concerti, conferenze e masterclass – che fino al 17 dicembre porteranno a Sassari artisti di grande fama internazionale e al contempo metteranno in luce il talento di giovani musicisti ancora in formazione. Quest’anno il festival si aprirà oltre il territorio di Sassari con lo spettacolo di sabato 15 ottobre nella bellissima chiesa romanica di Nostra Signora della Pazienza a Uri.

Due le novità della IV edizione: l’avvio del “Note Senza Tempo: Sassari Youth Early Music Festival” dedicato ai giovani talenti e il taglio del nastro dell’Accademia di musica antica Cristóbal Galán, un luogo dove i ragazzi possono studiare la musica antica e la sua prassi esecutiva con docenti di chiara fama.

Il cartellone completo sarà presentato dal presidente dell’associazione Dolci Accenti alla guida della macchina organizzativa Calogero Sportato, dal direttore artistico Daniele Cernuto, dall’assessora alla cultura del Comune di Sassari Laura Useri, dal sindaco di Uri Matteo Emanuele Dettori, dai rappresentanti dell’ente camerale e dai principali sostenitori e partner della manifestazione che punta non solo a divulgare un genere musicale a cui il territorio è poco abituato ma anche a dare visibilità alla Sardegna grazie all’inserimento della kermesse in una consolidata rete internazionale di festival di musica antica.