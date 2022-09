Nasce a Cesena il gelato a favore dell’Aism

Nasce a Cesena il gelato a favore dell’Aism – Da quest’anno l’iniziativa benefica del mastro gelatiere Roberto Leoni verrà replicata in tutta Italia. Dall’1 al 4 ottobre chiunque acquisterà un gelato al gusto di mela devolverà un euro alla ricerca contro la sclerosi multipla.

Nasce a Cesena il gelato a favore dell’Aism – Parte da Cesena una nobile iniziativa a favore della ricerca contro la sclerosi multipla promossa nell’ambito della campagna nazionale ‘La mela di Aism’.

Ad idearla Roberto Leoni, uno dei mastri gelatieri più noti d’Italia, da sempre ispiratore di iniziative legate alla promozione di questa antica arte pasticcera con un focus sempre acceso sull’innovazione e la solidarietà.

Da ben tre anni le Gelaterie Leoni (via Fratelli Bandiera 40, via Savio 562, via San Giorgio 2809), in occasione delle giornate per la ricerca contro la sclerosi multipla, promuovono un’iniziativa solidaristica molto apprezzata in città, ovvero il gelato-sorbetto al gusto di mela fresca al 100%. Acquistando un cono o una vaschetta, oltre a degustare un prelibato gelato a base di prodotti autoctoni a “km zero”, si contribuisce alla campagna di raccolta fondi dell’Aism.

Per ogni gelato venduto, infatti, un euro viene devoluto direttamente alla ricerca scientifica per contribuire a combattere questa grave patologia che colpisce attualmente in Italia circa 118mila persone.

Il progetto, come detto, è stato così apprezzato che, da quest’anno, sarà esteso a tutta la Penisola. L’iniziativa, infatti, sotto l’egida dell’Associazione Italiana Gelatieri italiani, sarà replicata – da Bolzano alla Sicilia – in tutti i punti vendita affiliati AIG.

In occasione delle giornate Aism – che, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, si svolgeranno quest’anno l’1, 2 e 4 ottobre in numerose piazze italiane – tutte le gelaterie aderenti all’iniziativa prepareranno un gelato alla mela fresca seguendo la ricetta gourmet indicata da Roberto Leoni. In questo modo un’iniziativa che era solo “cesenate” assume un respiro nazionale, diventando un tassello importante nella filiera della solidarietà.

“E’ un’iniziativa a cui tengo in modo particolare – spiega Leoni – e sono davvero orgoglioso che questo progetto-pilota, nato a Cesena, sia diventata un’iniziativa di respiro nazionale. In questi tre anni, come Gelaterie Leoni, abbiamo fatto tutto il possibile per aiutare la ricerca, ma quest’anno volevamo fare qualcosa di più ambizioso.

E così, dopo aver riscontrato una grande sensibilità da parte dei vertici dell’AIG, abbiamo deciso di replicare questa iniziativa solidaristica in tutte le gelaterie italiane. Mantenendo come ingrediente base la mela, che resta il simbolo della lotta alle leucemie, ho creato un gusto genuino creato con frutta biologica di origine controllata.

Un gusto tanto semplice quanto prelibato per esprimere, a nome di tutta la categorie dei gelatieri, la nostra vicinanza a questa fondamentale battaglia per la salute”.

Il gusto preparato da Leoni avrà come base la “mela speziata”. In pratica, il gelato sorbetto verrà preparato mettendo in infusione le spezie nel miele (chiodi di garofano, cannella, noce moscata) per qualche giorno.

Il miele, infatti, oltre ad essere uno zucchero naturale, apporta aroma ed una particolare cremosità alla preparazione. Il risultato? Tutto da gustare…

Roberto Leoni è, da sempre, uno degli interpreti più geniali ed innovativi del mondo della gelateria italiana. Con il suo gusto di mare Adriatico è stato il caso “culinario” dell’estate 2019.

Presentato in anteprima a Cesenatico e poi diventato una delle guest-star della 41ª edizione del Sigep, il suo gelato “A-mare” ha fatto il giro del mondo, diventando subito un grande caso mediatico.

Tra le sue creazioni più bizzarre il Kombucha Pink Sour, un gelato assemblato con lamponi freschi, mela Pink Lady, succo di lime e foglie di menta, ma anche il gelato fermentato, ‘funzionale’ e ‘nutraceutico’ in grado di apportare all’organismo tutti quei componenti essenziali al nostro benessere.