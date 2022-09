MEI – A Faenza, tutto pronto per il “Premio dei Premi”

IN LIZZA DANIELE DE GREGORI PER IL PREMIO BERTOLI, ISOTTA PER IL PREMIO BIANCA D’APONTE, MILENA MINGOTTI PER IL PREMIO LAUZI, GIULIA PICCOLI PER IL PREMIO PIGRO, LORENZO SANTANGELO PER IL PREMIO DE ANDRÉ

OSPITI FRIDA BOLLANI MAGONI, LUCA MADONIA ED INOLTRE FILIPPO GRAZIANI CON UN OMAGGIO A IVAN GRAZIANI

Sabato 1° ottobre al Teatro Masini di Faenza dalle 20.30 torna con la sua sesta edizione il “Premio dei Premi”, il contest che riunisce i vincitori dei concorsi italiani di canzone d’autore intitolati ad artisti italiani. L’appuntamento è come sempre nell’ambito del Mei – Meeting delle Etichette Indipendenti (che è in programma quest’anno il 30 settembre e l’1 e 2 ottobre).

ARTISTI

A confrontarsi quest’anno saranno: Daniele De Gregori per il Premio Bertoli, Isotta per il Premio Bianca d’Aponte, Milena Mingotti per il Premio Lauzi, Giulia Piccoli per il Premio Pigro Ivan Graziani, Lorenzo Santangelo per il Premio De André. Ognuno di loro proporrà, come sempre, un brano proprio ed una cover di un protagonista della musica italiana, in una sorta di passaggio di testimone.

L’edizione di quest’anno è dedicata a Michele Scuffiotti, ideatore di Edicolacustica di Grosseto e da tempo partner del Mei e del Premio dei Premi, prematuramente scomparso.

OSPITI

Ospiti della serata saranno Frida Bollani Magoni, premiata dal MEI per il miglior album d’esordio, Luca Madonia, premiato per la sua carriera, e Filippo Graziani per i 25 anni dalla scomparsa di Ivan Graziani, a cui, per l’occasione, Figurine Forever e il MEI dedicheranno una figurina solidale.

Ospiti speciali della serata saranno i Santini per il Premio Titta, dedicato al frontman della band Titta e le Fecce Tricolori.

Una ampia e prestigiosa giuria di giornalisti e addetti ai lavori decreterà il vincitore del “Premio dei premi” 2022. A lui andranno una targa e un premio di 500 euro offerto da Mei e Nuovo Imaie. Avrà inoltre la possibilità di suonare a Edicola Acustica a Grosseto.

Le prime edizioni del Premio dei Premi, diretto da Enrico Deregibus che l’ha ideato con Giordano Sangiorgi, sono state vinte da Roberta Giallo (2017), Daniela Pes (2018), Chiara Effe (2019), Luca Guidi (2020) e Jamila (2021), mentre una prima sperimentale edizione nel 2008 aveva visto la vittoria di Ettore Giuradei.

Presenta la serata lo stesso Enrico Deregibus con Roberta Giallo.

INFO

Prenotazioni su www.boxerticket.it/eventi/omaggio-a-ivan-graziani/.

Per altre informazioni:

mei@materialimusicali.it

Tel: 0546604776 / 0546606756