Mura contro Solinas: a Pontida predica autonomia svenduta

La presidente della commissione Lavoro della Camera (Pd) Romina Mura contro Solinas.

Mura ha commentato le parole del presidente della Regione Sardegna che si trovava oggi a Pontida, dove ha definito l’autonomia “fondamentale”.

“A Solinas c’è voluto tanto pelo sullo stomaco per andare a Pontida a predicare un’autonomia che ha svenduto, lui che non è autonomo nemmeno in Sardegna ma deve sottostare ai diktat che arrivano dalla Lega continentale.

advertisement

L’autonomia non è un’astrazione ma una condotta quotidiana, una conquista continua.

Il primo a perdere spazi di libertà per la nostra isola è Solinas, che non sa usare gli strumenti della specialità, non si fa valere a Roma e pure fa imporre al suo partito candidati estranei al territorio.

Noi siamo determinati a porre fine a questa sudditanza dal continente, a Roma e presto anche a Villa Devoto”- conclude Mura.