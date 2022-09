MTV Base Africa trasmette Luca Maris e Tony Esposito

La canzone italiana per la pace nel mondo:

Luna e Sole (No al razzismo sì alla pace) di Luca Maris e Tony Esposito (al Tamborder) approda sugli schermi di MTV Base Africa.

L’idea nasce da Luca Maris, che ha scritto e arrangiato il brano e l’ha prodotto con la sua etichetta discografica indipendente M.D. Produzioni.

Il messaggio che le parole del testo vogliono dare è chiaro, forte e diretto, schierandosi apertamente a favore dell’unione dei popoli nel mondo, della pace e contro le guerre, il razzismo e la discriminazione etnica.

Il ritmo, inteso come movimento, di Luna e Sole – simboli della nostra esistenza – scandisce giorni e notti indistintamente sulla Terra per qualsiasi essere vivente di qualsiasi popolo, colore e sesso.

“Ogni Paese ha il suo movimento e i ritmi si fondono tra loro:

la Pace non conosce razzismo e si propone come un rito per il corpo e per la mente”.

Andando oltre alle singole carriere artistiche, Luca Maris e Tony Esposito sono l’esempio di un connubio vincente, in grado di dare, attraverso la musica, un messaggio d’amore finalizzato al dialogo interculturale.

YouTube https://www.youtube.com/watch?v=tgx0qeVEg00