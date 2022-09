Miss e Mister Moda Italia: arriva la finalissima

Miss e Mister Moda Fashion del Patron Antonio Cirillo: la finale il 17 settembre 2022 alle ore 20:30 al Villaggio Alimini 1 (Otranto)

Miss e Mister Moda Italia: arriva la finalissima: dopo il grande Successo per le riprese del Film STALKING SCONFIGGERLO SI PUÒ ispirato all’omonimo libro di Antonio Russo edito da I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno, Antonio Cirillo Patron del Concorso di Moda e Bellezza di MISS E MISTER MODA FASHION ITALIA torna per la finalissima che si terrà il 17 settembre 2022 a partire dalle 20,30 a Otranto presso il Villaggio Alimini 1 (Litoranea Otranto – S.Cataldo) che con oltre 40 anni di attività è un punto di riferimento per il benessere e il relax dei turisti che arrivano nel Salento da ogni parte del mondo.

I finalisti e le finaliste si contenderanno il titolo per le seguenti categorie: Baby (senior e junior), Miss e Mister (da 14 a 30 anni ), Lady (da 31 a 49 anni) categoria Over (da 50 a 65 anni), categoria Special per i disabili. La giuria sarà composta da Miss Teen Charme Mariliin Rivera, Dott. Antonio De Santis, l’attrice Simona Rutigliano, il regista Massimiliano Tedeschi , la Consigliera Comunale del Comune di Otranto Ursula Caroppo, l’Assessore alla Gentilezza del Comune di Otranto Stefania Temis, il Dott. Stefano Donno editore, e il criminologo Dott. Antonio Russo.

Anche in quest’occasione verrà dedicato uno spazio ad un argomento importantissimo quale la violenza sulle donne con l’intervento del Criminologo Dott Antonio Russo (autore del libro STALKING, SCONFIGGERLO SI PUO’! edito da I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno) Insomma un parterre ricco anche di ospiti d’eccezione e giurati altamente qualificati.

advertisement

Con MISS E MISTER MODA FASHION ITALIA il Successo è garantito oltre al mondo della Moda anche nel Cinema, TV e Spettacolo.