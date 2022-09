Ministri Volontari di Scientology sanificano la Moschea di via XX settembre a Cagliari

Ministri Volontari di Scientology sanificano Moschea

Durante la mattina di sabato 10 settembre i Ministri Volontari hanno sanificato la moschea di Cagliari, in via XX settembre.

L’iniziativa fa seguito a quella di qualche settimana fa in cui lo stesso tipo di attività è stato fatto nella moschea di Decimomannu ed ha avuto lo scopo di stringere i rapporti con gli amici musulmani.

In aggiunta questa può e deve essere considerata a tutti gli effetti un’attività interreligiosa.

Per quanto si potrebbe pensare che “non c’è nulla di sacro” nella sanificazione di un locale, è da sottolineare che la moschea è un luogo di culto, accoglie centinaia di fedeli in preghiera ed è qui che l’Imam svolge il suo ministero.

Avere la moschea sanificata dunque è un modo per far si che i fedeli possano essere più al sicuro e di conseguenza l’attività che si è svolta risulta essere un modo concreto per favorire la frequenza degli amici musulmani alla loro moschea.

Ad arricchire ulteriormente l’iniziativa è stato il fatto che la moschea di via XX settembre a Cagliari è frequentata prevalentemente da Bangladesi e Pachistani, elemento che ha reso possibile l’avvicinamento dei volontari a persone provenienti da queste nazioni.

Come segno di amicizia e fratellanza il responsabile del gruppo ha voluto omaggiare l’Imam con una copia del libro La Via della Felicità di L. Ron Hubbard in lingua bengali così da permetterne la lettura nella sua lingua di provenienza.

Considerato l’affetto che si sta creando, i Ministri Volontari di Scientology continueranno a tenere i contatti con gli amici musulmani e attività come questa saranno programmate anche per il prossimo futuro.