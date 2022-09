Migliori roulette online: come scovare le più affidabili secondo Laroulette.net

I siti per giocare alla roulette sono tra i più ricercati dagli italiani. Vediamo quali siano quelli più affidabili e quali sono i parametri che servono per scegliere i migliori.

I migliori siti roulette online sono quelli che hanno un numero elevato di varianti messe a disposizione per i loro clienti. La guida sulle migliori roulette online, infatti, sostiene che ci siano una serie di parametri che vanno rispettati per avere buone piattaforme. Tra questi non possiamo dimenticare l’attenzione verso la sicurezza ma anche le percentuali di vincita, il RTP (Return To Player), devono essere di buon livello. La qualità, poi, del servizio clienti, per gli esperti, può dirci molto su quanta attenzione ci sia da parte della piattaforma nei confronti degli utenti e di quanta professionalità sia stata messa in campo per un’esperienza tranquilla e divertente.

Giocare alla roulette online è sempre sicuro?

Non ci troviamo in un negozio fisico, in una sala, in un’agenzia, questo è chiaro. E questa mancanza di “realtà” ha bloccato, per un po’ di anni, i clienti più affezionati al gioco reale. Va anche detto che i siti casinò sono tantissimi e senza dubbio, tra essi, ci sono alcuni illegali. Ma non possiamo, a questo punto, non parlare del lavoro enorme che l’ADM (Agenzia Dogane e Monopoli) fa, nel settore gioco, per verificare e controllare l’affidabilità del gioco a distanza.

advertisement

Quali sono le caratteristiche di un sito sicuro?

La prima cosa da verificare è se al sito scelto corrisponda un numero di licenza unico che è, in pratica, un codice fiscale della piattaforma che permette di individuare subito il sito in una lista di operatori che lavorano legalmente in Italia. Questo sistema è molto comodo e molto veloce, usatissimo dai clienti prima della registrazione. Il cliente, infatti, ha bisogno di sentirsi sicuro e tranquillo prima di inserire i suoi dati personali e quelli bancari.

Altra cosa che, certamente, verrà richiesta da un sito sicuro è l’invio di un documento d’identità del cliente per verificarne, appunto, l’identità e la maggiore età. In Italia, infatti, è vietato il gioco ai minori e solo i maggiorenni possono approcciare ai siti online.

La roulette è un gioco molto amato?

La roulette, nata in Francia nel 18esimo secolo, resta uno dei giochi da casinò più amati tra tutti. Sarà che è un gioco semplice, un gioco solo di fortuna, ma la sua sorte è stata sempre benevola e non ha mai perso il suo fascino. Gioco da casinò reale per eccellenza, è riuscito, grazie a varianti molto interessanti, a diventare uno dei giochi più amati anche dei casinò online.

Una delle variabili più intriganti degli ultimi anni è quella dei tavoli live che permettono, ai clienti della piattaforma, di poter giocare online ma in collegamento con una croupier in carne e ossa e un tavolo reale. Questo tipo di interazione, molto attiva, permette al cliente di trovarsi in una condizione di limbo, tra quello che era il gioco d’azzardo prima e una versione futuristica di quello che sempre più sarà. In più, con la chat aperta a disposizione, i giocatori possono anche parlare tra loro e commentare quello che sta succedendo.

Migliori roulette online