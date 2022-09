MiAmi Festival a Milano

MiAmi Festival a Milano – Dopo la stupefacente partenza sul palco del MiAmi Festival a Milano, del Ferrara Sotto Le Stelle e con la partecipazione a Heroes all’Arena di Verona al fianco di Elisa, continua “Estasi degli Angeli”, il nuovo show di VENERUS che sta facendo tappa nei principali festival estivi italiani.

MiAmi Festival a Milano – La tournée arriva ad un anno di distanza dal fortunatissimo “Magica Musica Tour”, che con le sue oltre 20 date (delle quali molte SOLD OUT) ha stupito e incantato il pubblico di tutta Italia. Prossimo appuntamento il 10 settembre all’Alghero Music Spotlight.

Non si tratta di un semplice concerto, ma di un’esperienza, un rito collettivo che l’artista milanese e la sua eccezionale band condividono con il pubblico. Un viaggio tutto da vivere, tra canzoni amate e conosciute e nuove sorprese.

“Estasi degli Angeli” farà tappa il 9 settembre al Nxt Station di Bergamo, il 10 settembre all’Alghero Music Spotlight di Alghero e il 17 settembre allo Spring Attitude di Roma.

“La musica come esperienza di trasporto, un traghetto verso altri mondi. La ricerca. La banda di musicisti si fa ordine metareligioso: stanno cercando qualcosa attraverso i suoni e le vibrazioni. Cercano dei messaggi, degli indizi da dimensioni intersecate con la nostra. Sono a metà tra il di qua e il di là. Credono in un antico messaggio che li unisce e li motiva nella loro missione evangelica. Sono angeli in altre vite. Si servono del pubblico per potenziare la loro invocazione. Venerus li guida come capotribù attraverso nuove ricerche musicali. La band è ricca di sfaccettature sonore e cromatiche, retrofuturismo, un passo nel passato per lanciarsi nel futuro. Più che un concerto si tratta di un rituale complesso, digeribile attraverso i principi lenitivi della musica, un viaggio per i mondi. Il pubblico non sa cosa aspettarsi, non ritroverà Venerus e i suoi dove li aveva lasciati, non conoscerà nuovi testi, nuove melodie, ma non verrà tradito.”

Cantautore, polistrumentista e produttore, VENERUS nel suo disco d’esordio “Magica Musica” esplora il suono a 360° gradi e unisce parole e sonorità in una miscela originalissima che brilla nel panorama contemporaneo. Con “Estasi degli Angeli” torna alla sua cara dimensione live.