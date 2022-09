“Il decreto Aiuti contiene alcune misure importanti per poter cercare, in questa fase, di calmierare dalle bollette in poi. È una misura per quale noi di Fratelli d’Italia abbiamo garantito la presenza in aula affinché fosse approvato in campagna elettorale, perché si rischiava che alla fine non ci fosse la presenza. Abbiamo anche ritirato buona parte dei nostri emendamenti” ha detto Giorgia Meloni.

