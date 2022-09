Mare&Miniere 15esima edizione pianta le tende per una sera nei pressi di Sarroch, a una ventina di chilometri da Cagliari; la rassegna itinerante di musica di matrice popolare, quest'anno alla sua quindicesima edizione, fa tappa domani (sabato 3) in località Giuanni Argiolas, con un concerto che si annuncia di grande interesse a partire dal cast, in cui spiccano nomi di primissimo piano della scena musicale sarda: Elena Ledda (voce), Simonetta Soro (voce), Mauro Palmas (liuto e mandola), Marcello Peghin (chitarre), Silvano Lobina (basso) e Andrea Ruggeri (batteria e percussioni).

Mare&Miniere 15esima edizione – In programma il repertorio di “Làntias”, l’album più recente della cantante Elena Ledda: un lavoro altamente poetico, nel quale note e versi si avvicendano e si intrecciano per raccontare il mondo attuale, con particolare attenzione per il femminile, che emerge potentemente dall’intensità di una lingua fortemente espressiva e senza tempo, e dalla preziosità di una musica che viaggia abbracciando suoni e voci delle genti del Mediterraneo e oltre.

Uscito come lavoro discografico nel 2018, “Làntias” ha trovato ispirazione nelle complesse vicende umane che caratterizzano il mondo contemporaneo: i temi dell’emarginazione, dell’emigrazione, del lavoro, la questione femminile, le solitudini dei più deboli, le relazioni interpersonali, incardinati nella potenza della scrittura poetica e musicale contenuta in dodici brani; versi e note che parlano delle stragi di innocenti in ogni parte del mondo, delle tragedie dei migranti nei nostri mari e nelle infuocate sabbie del deserto, della violenza che esplode nelle relazioni tra uomo e donna.

Temi forti che non possono non toccare le corde di un’artista come Elena Ledda, che sente l’esigenza di fare del proprio lavoro uno strumento attraverso il quale cercare di trasmettere emozioni, dare occasione di riflessione e, per quanto possibile, indicare piccoli lumi di speranza.

Prossimi appuntamenti con Mare e Miniere il 16 settembre a Monserrato, il 17 a Pula, e il 18 a Iglesias: in programma “Cainà”, il cineconcerto con la colonna sonora di Mauro Palmas eseguita dal vivo sulle immagini del film di Gennaro Righelli girato in Sardegna nel 1922.

Per informazioni: mareminiere@gmail.com. Notizie e aggiornamenti disponibili sul sito www.mareeminiere.it e sui profili facebook, instagram e twitter di Mare e Miniere.