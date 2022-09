“Mare e Miniere” presenta “Cainà” – Suggestioni audiovisive in un cine-concerto

Ultimi appuntamenti per la rassegna itinerante Mare e Miniere. Venerdì a Monserrato, sabato a Pula e domenica a Iglesias “Cainà”, il cineconcerto con le musiche di Mauro Palmas. E il 24 sipario finale con “Il Divino Cammino” nei giardini di Villa d’Orri.

Volge al termine la lunga estate di Mare e Miniere , la rassegna itinerante di musica popolare, quest’anno alla sua quindicesima edizione, promossa dall’associazione culturale Elenaledda Vox con la direzione artistica di Mauro Palmas . Ed è proprio il compositore e strumentista cagliaritano, artista tra i più noti e apprezzati del panorama musicale sardo, il protagonista degli ultimi appuntamenti in cartellone (tutti, come sempre, con ingresso gratuito): venerdì 16 a Monserrato (alle 20.30 nella sede dell’associazione Paùly Onlus, in via del Redentore 216), sabato 17 a Pula (alle 21 in Casa Frau) e domenica 18 a Iglesias (alle 19 al Centro culturale ARCI in via Cattaneo), Mauro Palmas sarà infatti di scena con “ Cainà “, il cineconcerto con la sua nuova colonna sonora eseguita dal vivo sulle immagini in bianco e nero dello storico film di Gennaro Righelli girato in Sardegna nel 1922. Sabato 24 settembre Mauro Palmas è invece atteso in mattinata – con inizio alle 11.30 – nei giardini di Villa d’Orri, nei pressi di Sarroch, per ripercorrere “Il Divino Cammino”, l’originale lettura fra teatro e musica della Divina Commedia, che lo vede insieme all’attore, regista e autore veneto Alessandro Anderloni : un progetto nato tre anni fa dall’incontro dei due artisti, un percorso fisico e spirituale, poetico e musicale attraverso l’opera del Sommo Poeta.

Già autore delle musiche per la copia di “ Cainà “ restaurata nel 1995, quest’anno, in occasione del centenario del film, Mauro Palmas ha ripreso e in parte riscritto la sua colonna sonora, che ha proposto per la prima volta lo scorso giugno ad Aggius e poi in una serie di repliche (la più recente lo scorso 19 agosto a Bosco Chiesanuova, in provincia di Verona, come evento inaugurale del ventottesimo Film Festival della Lessinia ); con lui al liuto cantabile, alla mandola e al mandoloncello, gli stessi compagni di viaggio delle tre serate in programma questo fine settimana: Alessandro Foresti al pianoforte e Marco Argiolas al sax e al clarinetto.

La storia del cineconcerto inizia col ritrovamento nella Cineteca di Praga, nel 1990, dell’unica copia sopravvissuta di “ Cainà “, ovviamente muto e in bianco e nero, con titoli e didascalie in ceco. Proiettata una prima volta alle Giornate del Cinema Muto di Pordenone nel 1991, la pellicola venne quindi restaurata per iniziativa della Cineteca Sarda e quella del Friuli , e presentata a Cagliari in questa nuova veste, il 23 novembre 1995; a impreziosire e ampliare l’emozione delle immagini, la musica dal vivo di Mauro Palmas alla testa di un ensemble che vedeva Riccardo Tesi all’organetto diatonico, Silvano Lobina al basso, Alberto Pisu alle percussioni, e un quartetto d’archi. Al grande successo del cineconcerto, che negli anni successivi avrebbe contato numerose repliche sia in Italia che all’estero, seguirono la pubblicazione del film su videocassetta e delle musiche su cd.

Interpretata dall’attrice Maria Jacobini, la protagonista del film di Gennaro Righelli, Cainà, è una ragazza di un paesino della Sardegna che sogna di fuggire verso nuovi orizzonti. L’occasione si presenta quando vicino al paese approda un bastimento reduce da una difficile traversata; Cainà si nasconde nella stiva finché, ripreso il viaggio, una tempesta mette in pericolo la navigazione. Il capitano, Pietro, si invaghisce di lei e tenta di sedurla. Arrivata in continente, Cainà viene accolta in modo ostile dalla madre e dalle sorelle dell’uomo; scampata a un altro tentativo di violenza da parte del capitano, la ragazza ritorna al suo paese, in Sardegna, dove però la sua fuga ha lasciato conseguenze tragiche in famiglia: il padre, che era andato a cercarla durante la tempesta, è morto colpito da un fulmine, e il pastore Agostineddu, il suo corteggiatore, è impazzito. Ripudiata dalla madre e dal paese, Cainà fugge nuovamente verso il mare ma, colpita da un sasso scagliato da Agostineddu, si getta sulle rocce sferzate dalle onde.