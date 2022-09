Mara Sattei, L’Universo Tour arriva ad Alghero

Dopo il grande successo delle date estive, l'”UNIVERSO TOUR 2022″ di MARA SATTEI approda finalmente nei club. L’artista porterà i suoi fan in un viaggio esperienziale nella dimensione tanto attesa del live, per cantare insieme il suo primo album “Universo”, accompagnata dalla band.

Le tappe del tour

1 OTTOBRE – LO QUARTER – ALGHERO (SS)

6 OTTOBRE – LARGO VENUE – ROMA

13 OTTOBRE – GENOVA – RIGENERAZIONI – LILITH FESTIVAL E GIARDINI LUZZATI

advertisement

14 OTTOBRE – CAP 10100 – TORINO

15 OTTOBRE – NEW AGE – RONCADE (TV)

18 OTTOBRE – SANTERIA – MILANO

Info e biglietti su https://www.otrlive.it/tour-dates/universo-tour-2022/

Per ognuno degli appuntamenti autunnali nei club, inoltre, 50 fortunati fan potranno acquistare un vip pack, che darà diritto alla partecipazione esclusiva alle prove della serata e ad incontrare l’artista nel backstage.

Il tour è l’occasione per ascoltare per la prima volta live il suo album d’esordio “UNIVERSO” (Arista/Columbia Records Italy/Sony Music Italy), disponibile in fisico, streaming e digitale al link https://marasattei.lnk.to/Universo_.

L’album, interamente prodotto da thasup, che segue anche la direzione artistica del progetto, rappresenta un grande primo traguardo per l’artista, che fino a oggi ci ha accompagnati mano nella mano, passo dopo passo, alla scoperta della sua musica – dalle Registrazioni ai primi brani ufficiali –, attraverso liriche mai scontate, una potenza vocale senza eguali e un’eleganza che contraddistingue ogni suo movimento o creazione.

Di seguito la tracklist e le collaborazioni che compongono “UNIVERSO”:

“Universo (Intro)”; “Blu Intenso” (feat. Tedua); “Cicatrici”; “Tetris” (feat. Carl Brave); “Ciò che non dici”; “Tamigi”; “Parentesi” (feat. Giorgia); “Shot”; “Antartide”; “0 rischi nel love” (feat. thasup); “Sabbie Mobili”; “Occhi Stelle” (feat. Gazzelle); “Scusa”; “Perle”.

Dopo l’album di debutto, Mara Sattei è stata tra i protagonisti dell’estate italiana grazie alla collaborazione nella hit di Fedez “La dolce vita” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), singolo a cui ha preso parte insieme a TANANAI.

Ma non è di certo nuovo al suo pubblico il grande talento dell’artista, che era riuscita ad affascinare tutti già con le sue “Registrazioni”: “Nuova Registrazione 326” – certificata disco d’Oro -, “Nuova Registrazione 402” e “Nuova Registrazione 527” sono dei veri e propri sfoghi personali messi in musica e prodotti da thasup.

Mara Sattei ha collaborato con importanti colleghi italiani e internazionali che hanno impreziosito il suo percorso artistico: “m12ano” – certificato platino e contenuto nell’album d’esordio di thasup “23 6451” -, “ALTALENE” – che l’ha vista a fianco di Coez nel brano triplo platino estratto da “BV3” – “Dilemme Remix” – singolo certificato platino, che ha segnato l’unione artistica internazionale tra lei, Lous and the Yakuza e thasup -, “Spigoli” – brano triplo platino firmato insieme a Carl Brave e thasup – e adesso anche “La dolce vita” – singolo di Fedez certificato triplo platino, che la vede in feat insieme a TANANAI.

La scrittura intima ma allo stesso tempo incisiva, la voce intensa e comunque leggera, l’eleganza e lo sguardo rivolto sempre agli altri sono i tratti distintivi di quella che è già una delle donne più interessanti del nuovo panorama musicale italiano.