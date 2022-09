Mamatita festival 2022 chiude con l’audio-walk Cross Circus

MAMATITA Festival

NUOVO CIRCO

Teatro di strada // Performance Urbane // Spettacoli viaggianti // Teatro contemporaneo

6^ edizione // 31 agosto 23 settembre 2022 // Alghero

presenta l’audio-walk

CROSS CIRCUS

featuring Le Ragazze Terribili / Abbabula

Dal 20 al 23 settembre

Sarà l’audio walk “Cross Circus” – nuova produzione inedita realizzata in collaborazione con la cooperativa Le Ragazze Terribili / festival Abbabula – a concludere e salutare l’edizione 2022 del Mamatita festival di Alghero.

Un lieto finale per la sesta edizione della manifestazione immaginata e trasformata in gioiosa e concreta realtà da Spazio T per la direzione artistica di Chiara Murru. Un’edizione davvero speciale, dato che proprio da quest’anno Mamatita è stato riconosciuto come primo festival di nuovo circo in Sardegna, premio in forma di traguardo che sa di soddisfazione e impegno, un fantastico trampolino di lancio verso nuove coloratissime avventure.

A coronamento di quasi tre settimane di spettacoli, proposte, sorrisi, performance e partecipazione il cartellone del Mamatita ha ancora un asso nella manica, un progetto vincente perché innovativo, nuovo e coinvolgente. Da domani, martedì 20, e sino al prossimo 23 settembre – prenotazione via email o WhatsApp, partenza alle ore 19 – il festival propone al suo pubblico “Cross Circus“, una audio-walk collettivo di circa 60 minuti che partirà al tramonto dal lungomare Rovigo a Fertilia. Necessaria la prenotazione, attività riservata a massimo 20 crosser per volta.

L’audio-walk “Cross Circus” sarà ospitata al “Moby Dick” di Welles, tema portante e trascinante del nuovo triennio Mamatita. Il percorso sarà svelato solo e soltanto ai partecipanti – è il quinto sviluppato a partire dal 2020 ma è la prima volta che l’idea si realizza in versione gruppo/corale -, una particolarissima camminata che prevede il coinvolgimento dei partecipanti in una performance immersa tra circo, musica e paesaggio

Il Mamatita Festival 2022 è finanziato da: MIC – Ministero della Cultura, Regione Autonoma della Sardegna, Fondazione Banco di Sardegna, Fondazione Alghero, Camera di Commercio nord Sardegna – Salude & Trigu, Nuovi Mecenati – Fondazione franco-italiana per la creazione contemporanea. Sostengono il festival il Comune di Alghero e Grimaldi Lines.