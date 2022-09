Magliona rilancia nel Master Tricolore Prototipi

Dopo le prove libere di venerdì e le qualifiche in programma sabato alle 11.20, sull’autodromo romano domenica si disputano gara 1 alle 10.20 e gara 2 alle 18.00. Entrambe sulla distanza di 25 minuti saranno trasmesse in diretta televisiva su MS Motor TV (canale 229 di Sky) e via web sui canali Facebook e Youtube ufficiali del Gruppo Peroni Race.

La serie nazionale del Gruppo Peroni Race apre infatti la seconda metà di stagione e in vista della volata finale il veloce pilota sassarese già nove volte campione italiano nella Velocità in Salita e ora alla prima annata completa in pista torna in azione al volante della Norma M20 FC Honda di classe CN2 preparata dal team toscano CMS Racing Cars con la quale finora in campionato è stato grande protagonista.

Sassari, 6 settembre 2022. Riaccende i motori il Master Tricolore Prototipi e così farà Omar Magliona dal 9 all’11 settembre sull’Autodromo di Vallelunga per quello che si annuncia come un round cruciale per la rincorsa al titolo.

Magliona dichiara in vista del quarto round: “Qualche mese fa con la squadra fummo praticamente perfetti a Vallelunga, circuito che non conoscevo ma che mi ha esaltato immediatamente.

Sarà bello tornarci in quello che diventa un weekend spartiacque del campionato, che finalmente riparte: non vedo l’ora di tornare al volante!

So che non sarà facile e per me che ho ancora una relativa esperienza in pista c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire, ma ce la metteremo tutta per far bene e ottenere dei risultati preziosi.

L’obiettivo è tornare a festeggiare sul podio e restare in piena corsa per il titolo in vista degli appuntamenti finali“.

Master Tricolore Prototipi 2022: 1° maggio Vallelunga; 19 giugno Misano; 10 luglio Varano; 11 settembre Vallelunga, 16 ottobre Mugello; 6 novembre Misano.