Lunatika: il contest per cantautrici emergenti

Per la finale, invece, non ci sarà un unico tema da rispettare: le artiste potranno scegliere il proprio decennio preferito e vestirsi di conseguenza: spazio alla creatività e alla libera interpretazione!

Le cinque semifinali di Lunatika Contest sono state a tema anni ’60, ’70, ’80, ’90 e 2000. Per l’occasione le cantautrici indossavano abiti a tema del decennio della serata, supportate nella scelta dell’outfit da Chiara Massenzio, stilista di Lunatika , da sempre appassionata per il fashion, si è resa disponibile – sin dalla prima edizione – nel sostenere il progetto.

Il 18 settembre 2022 , a partire dalle ore 19:00 , nel giardino di Snodo Mandrione a Roma, si terrà la finale della seconda edizione di Lunatika , contest musicale gratuito – ideato e organizzato da Giulia Massarelli – creato per dare spazio e focalizzare l’attenzione sulle cantautrici emergenti e, più in generale, sulle donne-creatrici. Infatti, ogni evento di Lunatika , oltre al contest, prevede esposizioni/esibizioni in contemporanea con pittrici, illustratrici, fotografe.

Le finaliste della seconda edizione di Lunatika Contest sono:

Alma

Hallyx

Sabrina De Mitri

Ambra Cianfoni

Madalina

Chicca

Livia Muscatello

Eleonora Tomei

Vittoria De Meis

Aurora Belardelli

Vitto

Il 18 settembre il giardino di Snodo Mandrione si vestirà d’arte ospitando la mostra dell’illustratrice Carolina Raiola, in arte delindy.art, e della pittrice Ludovica Brunetti.

Dopo il contest, la serata proseguirà con il concerto della cantautrice romana Alice Caronna accompagnata dalla sua band.

Inoltre, durante l’evento, sarà possibile farsi un giro e curiosare per il Pigneto Sunday Market.

Per maggiori info: https://bit.ly/3wZAxgG

I premi

I PREMI del Contest di Lunatika in palio sono:

Premio MEI (Premio scelto dalla Giuria di Qualità*): un’ospitata al MEI – Meeting degli Indipendenti di Faenza che si terrà tra il 30 settembre e il 2 ottobre 2022;

(Premio scelto dalla Giuria di Qualità*): un’ospitata al di Faenza che si terrà tra il 30 settembre e il 2 ottobre 2022; Premio Promozione Musicale (Premio del pubblico): un pacchetto ufficio stampa per la promozione dei propri progetti musicali con il sostegno del circuito radio Indieffusione (rotazione e intervista nei canali FM e Twitch) + promozione web offerta da GRM Management ;

(Premio del pubblico): un pacchetto ufficio stampa per la promozione dei propri progetti musicali con il sostegno del circuito radio (rotazione e intervista nei canali FM e Twitch) + promozione web offerta da ; Premio Shooting (Premio scelto da Andrea Samonà e Amélie Gatti): shooting con il fotografo Andrea Samonà e consulenza di Amélie Gatti di Vestiti d’Arte ;

(Premio scelto da Andrea Samonà e Amélie Gatti): shooting con il fotografo e consulenza di di ; Premio G StudioLab (Premio scelto da Giorgia Bazzanti): una masterclass gratuita con Giorgia Bazzanti (vocal coach, founder & director) per potenziare ed affinare tecnica, espressività vocale, interpretazione, identità e personalità artistica. In un vocal studio tra le mura di un borgo umbro, con partnership importanti e collaborazioni a livello nazionale. In presenza o con modalità Long Distance (online) [Verrà rilasciato un attestato di partecipazione];

(Premio scelto da Giorgia Bazzanti): una masterclass gratuita con (vocal coach, founder & director) per potenziare ed affinare tecnica, espressività vocale, interpretazione, identità e personalità artistica. In un vocal studio tra le mura di un borgo umbro, con partnership importanti e collaborazioni a livello nazionale. In presenza o con modalità Long Distance (online) [Verrà rilasciato un attestato di partecipazione]; Premio ZdB (Premio scelto da Andrea Pettinelli): il discografico e produttore Andrea Pettinelli Shelving mette a disposizione il suo studio – ZdB Studios– per un giorno di lavoro. È a scelta dell’artista poter utilizzare il giorno di lavoro del premio per un progetto giornaliero, come ad esempio registrare, mixare o fare il mastering di un brano, oppure parte di un progetto più strutturato che prevede più sessioni di lavoro.

La vincitrice ufficiale della seconda edizione di Lunatika Contest 2022 si esibirà a un evento speciale di Takeve – delivery al femminile.

*La Giuria di Qualità sarà composta da:

Cristiana Merli , produttrice di Rai Radio Due

, produttrice di Rai Radio Due Max Locafaro , conduttore RAI e speaker di Rai Isoradio

, conduttore RAI e speaker di Rai Isoradio Laura Pescatori , scrittrice e speaker di Radio Onda d’Urto

, scrittrice e speaker di Radio Onda d’Urto Eleonora Tagliafico , speaker di Radio Città Aperta

, speaker di Radio Città Aperta Giovanna Delvino , speaker di Radio Roma

, speaker di Radio Roma rebtheprod, produttrice musicale e discografica, founder Talento Liquido

Le votazioni del pubblico saranno effettuate con i QRcode che verranno consegnati agli spettatori durante l’evento.

Come si svolge il Lunatika Contest?

Ogni artista dovrà eseguire tre brani di cui due inediti e una cover. La cover da eseguire sarà scelta dal pubblico tra cinque brani, affidati dal team di Lunatika, che le finaliste preparano nei dieci giorni prima dell’evento.

Per la finale le cover non saranno legate al tema/decennio della serata, come è avvenuto per le semifinali, ma avranno a disposizione cinque brani, uno per ciascun decennio, dagli anni ’60 ai 2000.

Ogni cantautrice, infine, eseguirà la cover che ha ricevuto il maggior numero di voti dal pubblico: è richiesta un’attiva partecipazione degli spettatori!

Credits

La conduzione della serata è affidata ad Arcangelo Zagaria

Il contest è stato ideato e curato da Giulia Massarelli

Social media manager: Alice Giorgi

Fotografo: Andrea Samonà

Stilista: Chiara Massenzio

Scelta delle cover: Francesco Marchini

Regia tecnica: Federico Previti

Team Lunatika: Gianpiero Alicchio

L’evento del 18 settembre a Snodo Mandrione è organizzato in collaborazione con Alba Eventi.



Lunatika è un contest le cui semifinali si sono svolte presso il Container San Lorenzo di Roma, sotto la direzione artistica di Giulia Massarelli.

Partnership: Mei – Meeting degli Indipendenti, Consorzio Zdb, Takeve, Onde Indie Pendenti, WebLive TV, Management Russo, Italian Music News, Radio Città Aperta, Sei Tutto L’indie, Musicalnews.com, Radio Roma, GRM Management, G Studiolab, Indieffusione, Antidoti Label, Luiss Business School.

Si ringrazia la Luiss Business School per la preziosa collaborazione.

Riprese video: Noyz Live